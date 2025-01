OKP K5: robot aspirapolvere che pulisce al posto tuo in sconto al 55%

Le pulizie del pavimento sono diventate troppo stressati per te e vorresti cambiare marcia? Allora non lasciarti sfuggire questa occasione incredibile che trovi solo su Amazon. Se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello il robot aspirapolvere OKP K5 a soli 99,99 euro, invece che 219,99 euro.

Sembra incredibile ma ti assicuro che tutto vero. Grazie uno sconto pazzesco del 55% il prezzo crolla drasticamente e potrai risparmiare la bellezza di 120 euro sul totale. Soprattutto avrai una domestica robotica che pulisce i pavimenti al posto tuo così che avrai più tempo per te e fai meno fatica. Una promozione davvero da non perdere.

OKP K5: tu riposi e lui pulisce tutta casa

Con il robot aspirapolvere OKP K5 avrai molto più tempo per te e le pulizie del pavimento non saranno più un fastidio. Grazie alla sua potente aspirazione da 2500 pa è in grado di raccogliere tutto lo sporco senza tralasciare nulla e in una sola passata. Inoltre gode di una super batteria da 2000 mAh in grado di durare fino a 2 ore di autonomia.

Potrai controllare il piccolo robot tramite l’app dedicata che puoi scaricare sul tuo smartphone e anche con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant. Possiede 4 modalità di pulizia differente e fa pochissimo rumore. Evita gli ostacoli lungo il percorso e ha un design ultra sottile, con un’altezza di soli 7,7 cm, così che riesce ad arrivare dappertutto infilandosi anche sotto i mobili, i letti e i divani.

Non perdere tempo perché ovviamente ce n’è poco. Si tratta infatti di un’offerta a tempo e quindi sparirà da un momento all’altro. Perciò dirigiti immediatamente su Amazon e acquista il tuo robot aspirapolvere OKP K5 a soli 99,99 euro, invece che 219,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.