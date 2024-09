Da oggi tutti dovranno avere un account Samsung

Secondo quanto annunciato dal colosso sudcoreano, chi ha uno dei suoi dispositivi da oggi dovrà avere un account Samsung per accedere e utilizzare il Galaxy Store. L’azienda lo aveva comunicato ufficialmente a tutti gli utenti in possesso di un dispositivo Galaxy. Un’azione che richiede una certa urgenza.

Anche se questa decisione e applicazione non interferirà con l’utilizzo del Google Play Store, è di fondamentale importanza per tutti quegli utenti sprovvisti di account specifico che sfruttano diverse applicazioni disponibili solo dal Galaxy Store. A questo proposito ce ne viene in mente una molto diffusa anche qui in Italia.

Stiamo parlando di Good Lock che apre a una serie di personalizzazioni e ottimizzazioni che altrimenti non sarebbero disponibili. Per questa e per altre applicazioni gestite direttamente dallo store di proprietà sarà quindi necessario da oggi accedere con un account Samsung. Vediamo come crearne uno se ancora non ce l’hai.

Come creare un account Samsung

Un account Samsung è molto importante perché ti permette di accedere a tantissimi servizi e app tra cui Samsung Pay, Cloud e da oggi anche Galaxy Store. Come annunciato dal colosso sudcoreano questo store di proprietà non potrà essere utilizzato altrimenti da oggi, 25 settembre 2024. Come puoi crearne uno?

Apri “Impostazioni” sul tuo dispositivo (l’icona a forma di ingranaggio). Seleziona “Account Samsung“. Fai tap su “Hai dimenticato la password o non hai un account“. Seleziona “Crea Account“. Accetta i termini e le condizioni. Fornisci tutte le informazioni richieste in fase di registrazione. Una volta terminato tutto conferma con “Crea Account“. Inserisci il tuo numero di telefono e fai tap su “Invia“. Inserisci il codice di verifica inviato tramite messaggio di testo. Vai al tuo client email e conferma il tuo nuovo indirizzo email dalla mail che trovi in “Posta in arrivo“. Completa il procedimento seguendo le ultime istruzioni indicate nella mail.

