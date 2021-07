Oggi Echo Auto è disponibile in offerta speciale su Amazon con il 25% di sconto, portando il prezzo a soli 44,99 euro e strizzando l'occhio a quanti hanno la forte curiosità di potersi portare Alexa in vacanza per un viaggio più rilassato tra musica e podcast. La tentazione è forte perché il prezzo è ghiotto e l'esperienza di viaggio può cambiare di molto, ma prima di effettuare l'ordine fai attenzione a un dettaglio: le compatibilità.

Echo Auto, offerta e compatibilità

Per poter utilizzare regolarmente Echo Auto sul tuo veicolo, infatti, hai bisogno che siano verificate due condizioni:

la compatibilità di Echo Auto con la tua vettura la compatibilità di Echo Auto con il tuo smartphone

Puoi trovare tutti i modelli incompatibili su questa pagina. Se in questi due elenchi non compaiono né la tua auto, né il tuo smartphone, allora sei a cavallo: non devi far altro che ordinare Echo Auto e caricare le valigie.

Echo Auto è l'orecchio di Alexa posizionato vicino al volante: ascolta i tuoi comandi, li traduce per l'app sullo smartphone, quindi rimanda le risultanze nelle casse del veicolo per l'ascolto. Puoi gestire Spotify, giocare, ascoltare le notizie, far partire radio in streaming, chiedere informazioni e molto altro ancora. Come un Alexa qualsiasi, ma in auto.

