Offerte d'oro Samsung: fai il pieno di punti Samsung Rewards

La promozione Offerte d’oro Samsung consente di guadagnare molti più punti Samsung Rewards di quanto non si possa fare nel resto dell’anno. Nel dettaglio, l’acquisto di un Galaxy S24, Tab S9 e Book4 series entro il 23 giugno permette di ottenere 60 punti per ogni euro speso, invece dei tradizionali 10. Punti che sono poi convertibili in buoni sconto per acquistare un altro prodotto del colosso di Seul sul sito ufficiale o sull’applicazione Samsung Shop App.

Come funziona l’ultima promozione Offerte d’oro Samsung

Per beneficiare dei vantaggi della promo Offerte d’oro occorre essere iscritti al programma Samsung Rewards. L’iscrizione avviene in automatico creando un Samsung Account, vale a dire un account personale con cui effettuare l’accesso al proprio dispositivo Samsung.

Bisogna poi procedere con l’acquisto di uno dei prodotti che partecipano alla promozione. Nel caso specifico, un Galaxy S24, un Tab S9 o un Book4 series (i codici prodotto esatti sono riportati sul sito ufficiale Samsung.com alla pagina che trovi linkata nell’articolo).

I punti Samsung Rewards guadagnati con l’acquisto di uno degli articoli citati qui sopra sono accreditati nella sezione apposita dell’account personale, trascorsi quattordici giorni dalla data di consegna del prodotto.

È tutto: come accennato nell’introduzione, i punti accumulati possono essere convertiti in buoni sconto per l’acquisto di un altro dispositivo su Samsung.com o sull’applicazione ufficiale Samsung Shop App. Per riuscirci, è sufficiente selezionare Samsung Rewards come modalità di pagamento in fase di check-out (è richiesto anche l’accesso al proprio account Samsung).

Le Offerte d’oro Samsung saranno disponibili su questa pagina del sito ufficiale fino a domenica 23 giugno.