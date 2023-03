Offerte Amazon di Primavera, BOMBE anticipate: 5 imperdibili da 12€ a 30€

Le Offerte Amazon di Primavera partiranno ufficialmente domani, 27 marzo, a partire dalle 18. Tuttavia, qualche anticipo è già disponibile fra le occasioni del momento. Ho scovato 5 imperdibili, da 12€ a meno di 30€, che devi assolutamente scoprire anche tu! Scegli i tuoi preferiti, ricevi tutto a casa con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Un ottimo ripetitore di segnale WiFi con doppia antenna per rendere la rete wireless di casa subito più stabile e potente. Spunta il coupon in pagina, risparmia il 40% e prendila a 17,99€ appena.

Un eccezionale compressore portatile senza fili, dotato di batteria integrata ricaricabile. Con una potenza massima di 150PSI, è perfettamente in grado di gonfiare lo pneumatico dell’auto e non solo. Ampia batteria da 4500 mAh e torcia integrata. Super compatto, è uno strumento indispensabile. Prendilo in promozione a 2,99€.

Una coppia di luci automatiche completamente wireless, grazie alla batteria integrata ricaricabile. Si accendono automaticamente al rilevamento dei movimenti e solo se poca illuminazione ambientale. Potenti e comodissime, sono l’ideale per avere una fonte luminosa dove non ci sono prese elettriche (come negli armadi, sotto i pensili della cucina o nel corridoio). La confezione da 2 pezzi la prendi a 12€ circa (spunta il coupon in pagina!).

Il nuovo Chromecast con Google TV, in edizione FHD, rivoluzionerà la tua vecchia televisione. Basta un ingresso HDMI e una porta USB per l’alimentazione e il gioco è fatto. Ottieni un sistema di smart TV avanzato di ultima generazione e con telecomando premium per gestirlo al meglio. Un concentrato di tecnologia, che prendi a 29,99€.

Per finire, uno smartwatch mozzafiato. Ampio display da 1,85″ ad altissima visibilità e una marea di funzioni dedicate allo sport e alla salute. Oltre a controllare le notifiche ricevute, questo gioiellino ti permetterà addirittura di telefonare, direttamente dal polso, come un vero e proprio sistema di vivavoce. Spunta il coupon in pagina e prendilo a 24,99€.

Visto che bell’anticipo di Offerte di Primavera c’è su Amazon? Queste chicche, a questo prezzo, sono da prendere al volo! Ricorda: le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

