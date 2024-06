OFFERTA Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition Stormtrooper a 49€

Finalmente gli esclusivi auricolari Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition Stormtrooper sono in super offerta sul Mi Store. Si tratta di una promozione lampo, disponibile solo per oggi, salvo esaurimento scorte anticipato. Acquistali adesso all’incredibile prezzo di 49,99€, invece di 129,99€.

Questa Star Wars Edition è semplicemente fantastica. Il design è incredibilmente bello e tutti gli appassionati della saga ne sono innamorati. L’iconico e riconoscibile logo personalizzato Stormtrooper è visibile sia sulla custodia di ricarica che sugli auricolari. La consegna gratis è inclusa.

Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition Stormtrooper: semplicemente fantastici

Gli Auricolari Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition Stormtrooper non sono solo estetica. Grazie a un audio personalizzato con effetti Star Wars vivi un’interazione eccezionale. Le istruzioni vocali originali e personalizzate per una perfetta connessione Bluetooth sono eccellenti. Riceverai promemoria vocali, interruzione connessione e promemoria batteria con effetti audio unici di Star Wars.

Grazie al supporto per Google Fast Pair si associano ai tuoi dispositivi semplicemente aprendo la custodia di ricarica. Ogni batteria garantisce fino a 7 ore di autonomia, con custodia di ricarica fino a 32 ore totali. Il driver dinamico ultra sensibile riproduce i suoni in modo preciso e con ogni dettaglio.

La modalità di Cancellazione del Rumore in 3 modalità regola da un isolamento totale fino alla Modalità Trasparenza. Cosa stai aspettando? Scopri tutti i vantaggi di questi auricolari unici. Acquistali ora a soli 49,99€, invece di 129,99€. Con PayPal li puoi pagare in 3 rate a tasso zero anche sul Mi Store.