Offerta Tech Esselunga: Samsung Galaxy A13 crolla a un prezzo ridicolo

Sei alla ricerca di uno smartphone Android economico ma che ti assicura una buona esperienza di utilizzo? Non farti scappare l’ottima Offerta Tech Esselunga su Samsung Galaxy A13 valida dal 2 all’11 maggio in tutti i centri Esselunga disponibili nel nostro Paese.

Samsung torna nuovamente protagonista delle offerte della nota catena di supermercati italiani e prende il posto di Redmi Note 11 andato in sconto fino al 30 aprile scorso.

Offerte Tech Esselunga: Samsung Galaxy A13 precipita di prezzo

Il budget phone di Samsung sarà disponibile al prezzo di 175 euro in tutti i centri Esselunga, salvo esaurimento scorte, e rappresenta un’occasione più unica che rara per mettere le mani su uno tra i migliori smartphone Android economici del momento.

Infatti, nonostante il prezzo di vendita evidentemente molto economico, il device del colosso sudcoreano monta un buon display da 6.6 pollici ad altissima risoluzione, un processore octa core di ultima generazione accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di spazio interno per utilizzare tutte le applicazioni di cui avete bisogno, una incredibile fotocamere posteriore con ben 4 sensori, NFC, una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 15W e Android 12 con la One UI 4.0.

Se siete interessati all’offerta potete acquistare lo smartphone di Samsung recandovi in uno dei numerosi centri Esselunga sparsi nel nostro Paese – trovate la lista completa al link in Fonte -, ma vi consigliamo di affrettarvi se non volete perdere l’occasione.

Se volete ricevere comodamente lo smartphone di Samsung a casa vostra in tutta comodità, vi ricordiamo che il budget phone è in sconto su Amazon a un prezzo altrettanto conveniente.