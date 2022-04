Offerta Tech Esselunga, l'ottimo Redmi Note 11 a un prezzo ridicolo

Fino al 30 aprile l’Offerta Tech di Esselunga mette in sconto l’ottimo smartphone di fascia economica Redmi Note 11 a un prezzo che non è possibile lasciarsi scappare: bastano appena 189€ per portarsi a casa un device che ha dalla sua un design e una scheda tecnica che fanno la differenza, soprattutto in questa fascia di prezzo dove il design è (troppo) spesso messo in secondo piano.

Se il tuo smartphone non riesce più a garantirti un buon livello di utilizzo perché magari troppo vecchio e non più aggiornato, l’Offerta Tech di Esselunga è l’occasione ideale per mettere le mani su un nuovo device che ti accompagnerà per molto tempo.

Redmi Note 11 è l’Offerta Tech Esselunga da non farsi scappare

Frontalmente è dotato di un display AMOLED da 6.43 pollici con tanto di fotocamera punch hole centrale, non un elemento secondario considerando che molti device di fascia bassa continuano ancora oggi a scegliere il vecchio notch a goccia, mentre posteriormente trova posto un’ottima fotocamera quadrupla con sensore principale da 50 MP in grado di regalarti grandi soddisfazioni.

Il tutto è gestito dal processore Qualcomm Snapdragon 680 che, affiancato da 4 GB e 128 GB, ti offre la possibilità di avviare tutte le applicazioni Android di cui hai bisogno senza scendere a compromessi. Che dire poi della batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W? È perfetta per darti modo di utilizzare lo smartphone per una giornata intera e ricaricarlo rapidamente in caso di necessità.

Lo smartphone, lo ricordiamo, è disponibile fino al 30 aprile in tutti i centri Esselunga salvo esaurimento scorte. Nel caso in cui il device di Redmi fosse di tuo gradimento puoi sfruttare la consegna rapida e gratuita acquistando il Redmi Note 11 in offerta su Amazon a un prezzo ancora inferiore.