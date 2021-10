L’Offerta Spusu 50, disponibile online a meno di 6 euro al mese, è stata ancora una volta prorogata fino al 31 Ottobre 2021.

Offerta Spusu 50: i dettagli

La tariffa dell’operatore virtuale austriaco gode di 50 Giga di traffico dati in 4G+ sulla Top Quality Network di WINDTRE fino a 300 Mbps in download e 150 Mbps in upload, 100 Giga di riserva internet, 2000 minuti di chiamate verso numeri fissi e mobili all’interno dell’Unione Europea e 500 SMS verso tutti. Il tutto ad appena 5,98 euro ogni mese.

Questo ammontare viene prelevato dal vostro conto corrente, carta di credito oppure dal vostro account PayPal. Tranquilli, anche se darete le vostre coordinate per addebitare il canone mensile non avrete alcun vincolo contrattuale.

Spusu 50 offre anche 3,3 Giga di internet da utilizzare roaming in Unione Europea. Inoltre, dal 2022, il bundle dati diventerà pari a 4 Giga.

Oltre ai nuovi clienti – che possono portare il proprio numero in Spusu o attivare una nuova utenza – la promo è disponibile anche per i già clienti di questo MVNO.

Costi ed altro

La promozione che abbiamo visto poc’anzi è attivabile fino al 31 Ottobre 2021. Il costo iniziale da sostenere una tantum è pari a 15,98€. Questo ammontare è composto da 9,90 euro di SIM o eSIM e da 5,98 euro del primo mese. Inoltre, la spedizione è completamente a carico di Spusu.