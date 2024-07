OFFERTA fuori di TESTA su eBay: trapano avvitatore con 2 batterie a 36€

Approfitto anche tu velocemente di questa straordinaria occasione per avere un trapano avvitatore con valigetta piena di accessori e due batterie incluse a soli 36,30 euro su eBay, invece che 39,90 euro.

È vero che il prezzo originale non era altissimo ma con questo sconto del 9% è da prendere subito. D’altra parte perché pagare di più quando si può avere lo stesso prodotto a un prezzo inferiore. E poi con questo attrezzo elettrico utilissima e versatile potrai fare tanti lavori in modo semplice e veloce. Avrai tutto ciò che ti occorre e spenderai una stupidata. Fai presto però perché un’occasione troppo allettante per durare ancora molto tempo.

Trapano avvitatore con valigetta e 24 accessori

Sicuramente una delle cose più interessanti di questa promozione sono i tantissimi accessori che troverai inclusi, ben 24. E così potrai svolgere tanti lavori in modo semplice. La valigetta ti permette di trasportare il trapano in qualsiasi posto e riporlo in modo ordinato. Mentre le due batterie incluse consentiranno di lavorare per tutto il tempo che vuoi senza mai fermarti.

Questo trapano avvitatore possiede anche la percussione con cui potrai forare le pareti più dure e tutti i materiali. Puoi avvitare e svitare. Possiede 25 impostazioni della coppia e due velocità che potrai selezionare. Ha una pratica luce LED posta vicino al grilletto che ti consente di vedere meglio il lavoro che stai facendo. Ha un’impugnatura maneggevole ed ergonomica.

Insomma siamo di fronte a un’occasione più unica che rara e per questo motivo dovrai essere veloce. Quindi fiondati su eBay e acquista il tuo trapano avvitatore con valigetta e accessori a soli 36,30 euro, invece che 39,90 euro. Ordinalo ora per riceverlo a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.