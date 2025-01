Offerta folle di Amazon per la friggitrice ad aria Moulinex da 3L (69€)

Hai assolutamente deciso di acquistare una friggitrice ad aria per velocizzare le tue preparazioni e renderle anche meno caloriche? Vorresti però non spendere un’esagerazione? Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la friggitrice ad aria Moulinex da 3 litri a soli 69,99 euro, invece che 99,99 euro.

Anche se potresti non visualizzarlo considera che sul prezzo originale c’è uno sconto del 30% che quindi adesso ti permette di risparmiare la bellezza di 30 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 14 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Friggitrice ad aria Moulinex per piatti buoni e sani

Per fare preparazioni buone e con meno calorie non serve essere dei cuochi esperti ti basta la friggitrice ad aria Moulinex. Potrai mettere infatti nel suo cestello da 3 litri tutto quello che desideri, premere un pulsante e aspettare che tutto sia pronto. Ha un design estremamente compatto e molto elegabnte e quindi la potrai mettere in qualsiasi posto nella tua cucina.

Potrai cucinare per circa 4 persone e puoi avvalerti di ben 10 programmi di cottura preimpostata per fare moltissime preparazioni in modo ancora più semplice. Ha una potenza di 1300 W e risparmierai comunque 70% di energia rispetto a un forno tradizionale. Gode di un pratico pannello touch posto sulla parte superiore dotato di un display dove puoi vedere il timer e la temperatura, che tra l’altro potrai impostare anche manualmente.

Siamo di fronte a un’offerta che non durerà a lungo e a questo prezzo la vorranno tutti perciò anche le unità disponibili spariranno in fretta. Quindi vai subito su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria Moulinex da 3 litri a soli 69,99 euro, invece che 99,99 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime la riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.