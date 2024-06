Offerta FINE SCUOLA: 200 palloncini per GAVETTONI a meno di 10 euro (-50%)

Le usanze vogliono che l’ultimo giorno, o in generale la fine della scuola, si festeggi con una mega festa fatta (anche) di palloncini d’acqua per divertentissimi e sicuri gavettoni. Oggi su Amazon puoi acquistare questa confezione da 200 pezzi con il 50% di sconto: è tua a soli 9,65 euro invece di 19,99.

Palloncini d’acqua per gavettoni: che la festa cominci

Questi palloncini si distinguono per due caratteristiche fondamentali: prima di tutto il riempimento avviene in maniera rapida, grazie ad un sistema che ti permette di riempire ben 100 palloncini in 60 secondi con una tecnologia autosigillante che non richiede neanche la classica legatura.

Poi c’è un tessuto in plastica riciclata certificata che da una parte permette di rispettare l’ambiente, dall’altra rende il gioco sicuro, senza che i più piccoli possano farsi del male.

La confezione include quindi 6 steli che permettono di riempire fino a 200 palloncini d’acqua autosigillanti. Lo sconto del 50% è un vero affare per dare il via a feste imperdibili: acquistala adesso a soli 9,65 euro invece di 19,99.