Offerta bomba su eBay per questo trapano avvitatore con valigetta (37€)

Devi posizionare una mensola a muro e quindi ti serve un trapano per fare buchi? Oppure devi montare un armadio che hai comprato da IKEA? Nessun problema. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello di eBay questo trapano avvitatore con valigetta e accessori a soli 37,50 euro, invece che 49,90 euro.

Dunque grazie allo sconto del 25% avrai un risparmio notevole e soprattutto un gadget molto utile per svolgere tantissimi lavori, come quelli citati sopra. Inoltre questa promozione ti permette di dilazionare il costo in tre pagamenti da 12,50 euro a interessi zero con Klarna. Davvero un’ottima soluzione a un basso costo.

Trapano avvitatore potente a costo azzerato

Il rapporto qualità prezzo di questo trapano avvitatore è sicuramente ciò che lo rende un acquisto da fare subito, senza pensarci un secondo di più. È semplicissimo da utilizzare, anche se non sei un esperto. Possiede infatti un pratico selettore della velocità che ti permette di scegliere quella desiderata. Il grilletto è sensibile alla pressione e possiede un pratico pulsante per invertire la rotazione a piacimento.

Gode di 25 marce di coppia che potrai regolare ruotando il selettore. Ha un mandrino autoserrante per un cambio punte velocissimo e così potrai forare materiali come muro, legno, plastica, alluminio e tanti altri. La funzione di percussione inoltre ti permette di forare materiali più duri e spessi. Ha una pratica luce a LED per vedere al meglio ogni lavoro e in confezione troverai due batterie, un caricatore, un albero flessibile, punte di diverso genere, raccordi e una valigetta dove potrai mettere tutto all’interno.

Insomma una promozione coi fiocchi. Dato che sicuramente durerà poco devi fare alla svelta. Vai adesso su eBay e acquista il tuo trapano avvitatore con valigetta e accessori a soli 37,50 euro, invece che 49,90 euro. Ordinalo ora e lo riceverai comodamente a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.