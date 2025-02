Occhiali smart Samsung in arrivo con lenti graduate autocorrettive?

Samsung sta lavorando ad un nuovo modello di occhiali smart AR/XR, oltre che ad un visore per la realtà mista noto con il nome in codice Project Moohan.

Durante l’evento Unpacked andato in scena lo scorso gennaio, Samsung ha svelato una roadmap che include non solo i Galaxy Z Fold 7 e Flip 7 ed il tanto atteso smartphone a tripla piega ma anche i chiacchierati smart glasses.

Cosa sappiamo al momento sui nuovi occhiali smart di Samsung

Mentre il visore Project Moohan è già stato mostrato in anteprima, confermando un design che ricorda l’Apple Vision Pro ma con alcune soluzioni più raffinate, gli occhiali smart AR/XR restano avvolti nel mistero. Tuttavia, un recente brevetto depositato negli Stati Uniti offre qualche indizio su ciò che Samsung potrebbe avere in mente per questo apparecchio:

Immagini

Il documento descrive un dispositivo indossabile dotato di un sistema di correzione visiva, pensato per chi utilizza normalmente occhiali da vista. L’idea è quella di integrare lenti correttive personalizzabili, che possono essere regolate tramite un apposito meccanismo per migliorare la messa a fuoco e la resa del campo visivo. Questo approccio potrebbe rivoluzionare l’esperienza della realtà aumentata e virtuale per chiunque abbia bisogno di lenti correttive, rendendo gli smart glasses sempre più efficienti e confortevoli.

Tuttavia, come spesso accade quando si parla di brevetti, non è per nulla scontato che questa tecnologia si traduca poi in un prodotto reale. Quel che è certo è che Samsung sta esplorando soluzioni innovative nel campo degli occhiali smart, dimostrando ancora una volta l’intenzione di competere nel mercato emergente della realtà estesa. Un settore non facile, dove le proposte delle aziende coinvolte rischiano inevitabilmente di somigliare l’una all’altra: per cui, si rende necessario trovare soluzioni utili per differenziare i singoli prodotti e Samsung sta proprio vagliando quale possa essere la migliore strada da percorrere.