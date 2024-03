Occhiali smart a 18€ su Amazon: concentrato di TECNOLOGIA in promo LAMPO

Bellissimi, utili e particolarissimi: gli occhiali smart sono un vero e proprio concentrato di tecnologia. Li indossi e puoi ascoltare musica o parlare al telefono a mani libere, senza dover indossare auricolari. In promo lampo su Amazon, puoi prenderli a 18,99€ in questo momento. Per approfittarne, basta completare al volo il tuo ordine. Li ricevi in modo rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime. Sii rapido: la disponibilità è limitata, nel momento in cui teli segnaliamo la promo lampo è attiva, ma finirà a breve.

Immagina di poter ascoltare la tua musica preferita e rispondere alle chiamate senza nemmeno toccare il tuo telefono. Con questo wearable, tutto questo diventa realtà. Grazie al controllo vocale avanzato, puoi connetterti con le tue app musicali preferite, come Pandora, iTunes e Spotify, e persino chiamare i tuoi contatti senza dover tirare fuori il telefono dalla tasca.

A renderli particolarmente utili e sicuri, è la loro capacità di permetterti di ascoltare la musica e rimanere in contatto con il mondo esterno. Grazie al sistema di altoparlanti ad orecchio aperto, puoi goderti la tua musica senza isolarti completamente dall’ambiente circostante. Inoltre, il microfono integrato offre una qualità del suono eccezionale durante le chiamate, senza bisogno di cuffie o auricolari aggiuntivi.

Il loro design ultra sottile e leggero, simile a un paio di occhiali da sole tradizionali, li rende confortevoli da indossare durante le tue attività quotidiane o durante l’esercizio fisico. Inoltre, le lenti polarizzate con protezione UV400 offrono una visione nitida e contrastata, proteggendo i tuoi occhi dai raggi dannosi del sole.

La durata della batteria è un’altra caratteristica che apprezzerai di questo prodotto. Con un’autonomia di riproduzione fino a 10 ore, puoi goderti la tua musica per tutta la giornata senza preoccuparti di dover ricaricare frequentemente. Sono l’accessorio perfetto per le tue attività all’aperto, come lo sport o le escursioni.

Completa al volo il tuo ordine su Amazon e porta adesso a casa questi bellissimi occhiali smart a 18€ circa soltanto. Fai molto in fretta: le promo lampo sono famose per essere disponibili solo su pochi pezzi.