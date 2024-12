Occhiali da sole Bluetooth per musica e chiamate senza gli auricolari

Gli auricolari wireless ti danno fastidio e le cuffie senza fili sono troppo ingombranti? Allora perché non acquistare degli occhiali da sole Bluetooth con cui ascoltare la musica e fare chiamate? Oggi li puoi avere a soli 39,99 euro, invece che 49 euro, su Amazon.

Grazie a uno sconto del 18% sul prezzo di listino risparmia un bel po’ di soldi e soprattutto ti porti a casa un gadget eccezionale con tecnologia innovativa. Con questi occhiali da sole Bluetooth compatibili con tutti gli smartphone puoi ascoltare la tua musica preferita senza avere nient’altro addosso. E poi anche interagire con i tuoi assistenti vocali e rispondere alle chiamate.

Occhiali da sole Bluetooth spettacolari

Il design di questi occhiali da sole Bluetooth non differisce molto da altri modelli classici senza la tecnologia smart. Dunque nessuno si accorgerà della differenza. E risultano anche estremamente comodi e leggeri, con un peso di soli 31 g circa. Hanno lenti a specchio polarizzate con protezione UV e sono resistenti all’acqua con certificazione di grado IP44.

Possiedono una tecnologia Bluetooth 5.2 che offre una connessione rapida e affidabile con i tuoi dispositivi garantendo anche una bassissima latenza. Il microfono incorporato ti permette di effettuare chiamate componendo anche un numero dall’elenco telefonico e di parlare con i tuoi assistenti vocali. Puoi ascoltare la musica in qualsiasi momento senza usare altri dispositivi. E poi godono di una super batteria in grado di durare per 10 ore con una ricarica completa.

Fai alla svelta perché è davvero difficile che un’occasione così allettante duri ancora molto tempo. Perciò dirigiti immediatamente su Amazon e acquista i tuoi occhiali da sole Bluetooth a soli 39,99 euro, invece che 49 euro. Concludi subito il tuo ordine e li riceverai a casa entro pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.