Ed è ancora una volta un’offerta lampo a scadenza ad aprire la migliore delle opportunità per un iRobot per la pulizia dei pavimenti. Solo per la giornata di oggi, e solo su Amazon, il prezzo del Roomba 605 crolla infatti da 270 a 179,99 euro, ossia il 33% di sconto per uno dei modelli più noti e diffusi dell’iconico robot aspirapolvere.

90 euro di risparmio per chi già conosce gli iRobot e può scegliere rapidamente: non male come opportunità.

iRobot Roomba 605, -33% solo oggi

Chi sta cercando informazioni sui robot per le pulizie domestiche ha ben presente cosa rappresenti il marchio iRobot. Il modello 605 è una delle versioni base, ottimale per una gestione semplificata dell’aspirazione e perfetto soprattutto per chi ha animali in casa e vuol risolvere il problema dei peli sul pavimento. Il modello offre 1 ora di autonomia, più che sufficiente per un ciclo di pulizia prima di tornare automaticamente alla stazione di ricarica: sarà l’intelligenza di bordo del Roomba 605 a stabilire le modalità di uscita e di spostamento per coprire nel tempo tutta la superficie da pulire.

Il modello 605 prevede 3 fasi di pulizia con sensori Dirt Detect a guidare l’accuratezza dei passaggi e della pulizia. Non serve alcuna programmazione né app di controllo: è sufficiente premere sul pulsante “CLEAN” per avviare la pulizia. Ideale anche per i tappeti, può passare sotto i mobili grazie alla ridotta altezza complessiva.

179,99 euro, insomma, per far proprio tutto il tempo libero che vorremo passare all’aperto nei prossimi mesi, quando finalmente sarà nuovamente possibile. La libertà, si sa, vale molto di più.

