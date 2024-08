OCCASIONE iPhone 13 Pro 128GB RICONDIZIONATO a soli 474€

Apple iPhone 13 Pro è uno smartphone top di gamma ancora molto attuale che regala prestazioni illimitate e un comparto fotografico di tutto rispetto. Oggi lo trovi in offerta speciale ricondizionato su eBay. Approfittane subito! Mettilo in carrello a soli 479,99€. Un’occasione imperdibile.

Nella sua colorazione bianca è super elegante e particolarmente moderno. Le sue linee nette lo rendono particolarmente comodo da utilizzare. Tra l’altro la consegna gratuita è inclusa nella promozione e puoi decidere di pagarlo in 3 comode rate mensili a tasso zero con PayPal.

iPhone 13 Pro 128GB è (quasi) per sempre

Nulla è per sempre, ma questo Apple iPhone 13 Pro è davvero uno spettacolo. Una volta tra le mani non vorrai più farne a meno. Oggi è tuo a soli 479,99€. Lo trovi su eBay ricondizionato in buone condizioni. Con 1 anno di garanzia, ottieni una qualità senza precedenti.

Il display da 6,1 pollici con tecnologia Super Retina XDR è perfetto per godere al massimo dei contenuti. I colori sono estremamente vivi, ottimi anche i contrasti ed eccellente la gamma di dettagli. La tecnologia ProMotion assicura tanta fluidità grazie al refresh rate adattivo fino a 120Hz.

Non solo è resistente agli schizzi e alle gocce, oltre che alla polvere, ma può stare in profondità massima di 6 metri fino a 30 minuti grazie al rating IP68. Il chip A15 Bionic è uno spasso in quanto a prestazioni. Acquistalo ricondizionato a soli 479,99€.