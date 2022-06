Netflix: i test sulla condivisione dell'account sono un fiasco

Vi ricordate quando vi avevamo parlato che Netflix era alle prese con dei test legati a possibili nuove soluzioni per combattere la condivisione degli account? Uno dei Paesi in prova è il Perù, ma dai dati che ci sono arrivati sembra che i test siano stati un vero fiasco. Purtroppo un altro insuccesso si aggiunge alla lista.

Netflix, infatti, aveva annunciato qualche mese fa, che in Perù, Costa Rica e Cile, stava avviando alcuni tentativi alternativi per rendere la condivisione dell’abbonamento legale. In pratica, con l’aggiunta di 2 o 3 dollari, a seconda del Paese, sarebbe stato possibile condividere il proprio account con altre due persone.

Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica globale Rest of World, dopo aver parlato con oltre una dozzina di abbonati Netflix, in Perù è emerso che a due mesi dall’annuncio di questa novità nessun utente ha ricevuto messaggi legati ai nuovi addebiti. Nemmeno chi condivide l’account con chi non abita sotto lo stesso tetto sembra essere soggetto alle nuove politiche.

Diversi, trovandosi difronte a un aumento dei prezzi, hanno deciso di lasciare definitivamente Netflix optando per alternative più economiche e comunque di qualità. Gli altri, invece, stanno continuano a condividere il loro abbonamento con chi non è della famiglia e non abita con loro.

Netflix sotto controllo dalle Autorità di Regolamentazione dei Consumatori

La poca chiarezza con cui Netflix, primo, ha deciso di introdurre il nuovo piano di abbonamento per la condivisione degli account, secondo, identifica una famiglia che può condividere o no l’iscrizione e, terzo, ha applicato le differenti tariffe ai clienti, hanno lasciato spaesati gli utenti che non si ritrovano con le nuove regolamentazioni.

Proprio per questo le Autorità di Regolamentazione dei Consumatori in Perù si sono mobilitate. Secondo quanto è stato dichiarato da Rest of World queste hanno deciso di tenere sotto controllo Netflix. Isabelle Charney, ricercatrice per Ampere Analysis ha dichiarato:

Potrebbero finire per causare problemi con la loro definizione finora vagamente dedotta di una famiglia.

Problemi anche in Cile

Proprio a metà aprile anche le Autorità di Regolamentazione dei Consumatori in Cile hanno chiesto a Netflix di incontrarsi proprio per chiarire la confusione che questi test hanno generato tra i clienti. Il risultato è stato un monito al colosso dello streaming on demand. La richiesta è stata quella di essere più chiaro con i suoi clienti nella comunicazione delle sue politiche: