NVIDIA RTX 4070 in offerta su Amazon: ora è IMPERDIBILE (-30%)

La NVIDIA RTX 4070 è la scheda video da prendere oggi, grazie a un rapporto qualità/prezzo sempre più interessante. Con la nuova offerta Amazon, infatti, la versione ASUS ProArt con tre ventole della scheda video di NVIDIA è disponibile al prezzo scontato di 589 euro, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo consigliato. La scheda è venduta direttamente da Amazon ed è disponibile con consegna immediata. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

NVIDIA RTX 4070: è la scheda video da prendere su Amazon

La NVIDIA RTX 4070 in versione ASUS ProArt è la scheda video da prendere oggi, garantendo un rapporto qualità/prezzo davvero elevato. Si tratta di una scheda che può gestire senza problemi sia il gaming a 1080p che a 1440p, garantendo sempre un refresh rate molto elevato, anche grazie al supporto alle tecnologie RTX come il DLSS. Per chi sta assemblando un nuovo computer o per chi è alla ricerca di un upgrade, la RTX 4070 rappresenta in questo momento un’ottima scelta. La scheda ha 12 GB di memoria e un sistema di raffreddamento a 3 ventole.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la NVIDIA RTX 4070 al prezzo scontato di 589 euro, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo di listino. L’offerta è accessibile solo per un breve periodo di tempo, tramite il box riportato qui di sotto. Per chi è alla ricerca di una nuova scheda video, si tratta di un’occasione davvero imperdibile.