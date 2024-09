Nuovo volantino Tedi, tutto per la casa e il bricolage a partire da 1 euro

Tedi è il negozio per chi ama acquistare gadget e ninnoli, ma anche prodotti utili senza spendere una fortuna: tantissimi sono, infatti, i prodotti in vendita a pochi euro. Tutte le ultime offerte sono disponibili nel nuovo volantino, valido fino al 17 settembre.

Tutto per casa e fai a te, da Tedi

Da Tedi è possibile acquistare di tutto: ecco perché abbiamo selezionato i migliori sconti del nuovo volantino. In vista dell’autunno ci sono le coperte in pile (125×150 centimetri) a soli 2,55 euro e la tazza termica con nastro a 7 euro. Per chi cerca prodotti per la cura della persona, Tedi propone varie fragranze di profumi roll on a solo 1 euro.

Per gli amanti del fai da te troviamo invece la confezione da 60 pennarelli ad acqua a 15 euro, etichette adesive di diverse dimensioni a 1 euro, set pistola per colla a caldo con 4 stick a 7 euro e set di perle di vetro a 2 euro.

Ottimo prezzo per la griglia elettrica da tavolo a 20 euro (invece di 33,99 euro) e il mocio per pavimenti, a 12 euro anziché 24,99. Sempre per la casa, troviamo il set di grucce per abiti (confezione da 10) a 2,55 euro, la lampada touch a LED con 3 livelli di luminosità a 5 euro e l’orologio da parete a 3 euro.

Sfoglia il volantino Tedi:

Immagini

Tra gli scaffali di Tedi è possibile trovare articoli per feste, bricolage, scrittura, casalinghi, decorazioni, confezioni regalo e molto altro: approfitta delle offerte a volantino, valide nei punti vendita Tedi, fino al 17 settembre.