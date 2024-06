Nuovo volantino Lidl Parkside: tra le offerte c'è anche l'idropulitrice

Nuova settimana, nuovo volantino Lidl: da lunedì 17 a domenica 23 giugno tante offerte su prodotti alimentari, ma anche per la sezione riservata a Parkside, il noto marchio specializzato prevalentemente nella vendita di utensili e strumenti per il fai-da-te e la cura di casa e giardino.

Non mancano alcune offerte davvero interessanti, tra cui spicca l’idropulitrice ad alta pressione a soli 79 euro. L’attrezzo, molto comodo per pulire a fondo le superfici esterne come terrazze e facciate, ma anche veicoli, è dotato di serbatoio integrato da 600 ml con miscelazione automatica e un tubo da 7 metri flessibile anti-attorcigliamento.

In dotazione verrà consegnato, incluso nel prezzo, anche un kit con manico a pistola, lancia, ugello Standard-Vario, fresa turbo per lo sporco, ago per la pulizia degli ugelli, raccordo per l’acqua, filtro e una bottiglia da 500 ml di detergente. Chi invece ha un giardino da tenere costantemente irrigato, Parkside propone un computer per irrigazione a batteria, con ritmo e durata regolabili a piacere: il prezzo è di 12,99 euro.

Di seguito il volantino Parkside di Lidl, valido da lunedì 17 giugno a domenica 23 giugno, anche se alcuni articoli saranno disponibili soltanto da giovedì 20 giugno:

Immagini

Parkside, anche questa settimana, propone attrezzi e strumenti utili specialmente in vista dell’estate quando, complice la bella stagione, sempre più persone si dedicano ad attività come il giardinaggio o la manutenzione della casa. C’è tempo fino al 23 giugno per approfittare delle offerte: ricordiamo che alcuni prodotti, opportunamente segnalati nel volantino, saranno disponibili soltanto da mercoledì 20 giugno.