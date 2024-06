Nuovo volantino Euronics Stardays RICCO di occasioni (anche a rate)

È fresco di stampa il nuovo volantino Euronics STARDAYS, valido dal 20 giugno al 4 luglio: una selezione di prodotti tech ed elettrodomestici in offerta, per risparmiare prima dell’inizio dell’estate.

Euronics offre sconti su tantissimi dispositivi ed elettrodomestici, oltre che – in caso di acquisti importanti – la possibilità di pagare a rate a tasso zero, con TAN fisso 0% e TAEG 0% in 10 mesi.

Tra i prodotti più interessanti in promozione, segnaliamo la smart TV Samsung da ben 65" a 899 euro invece di 1.399 euro, Redmi 13 con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interno a 199 euro anziché 219, notebook Acer con 16 GB di RAM, 1 TB di SSD e Intel Core i7 a 699 euro (prezzo originale: 849 euro). Disponibili anche i nuovissimi PC con Copilot integrato, acquistabili in comode rate.

Ecco il nuovo volantino Euronics STARDAY, valido fino al 4 luglio, da sfogliare:

Ricordiamo che il nuovo volantino Euronics è valido fino al 4 luglio. Sono tante le occasioni per risparmiare e fare gli ultimi acquisti prima di partire per le ferie estive, sfruttando anche la possibilità di rateizzare il pagamento che – ricordiamo – Euronics propone a tasso zero con TAN fisso 0% e TAEG 0% in 10 mesi.