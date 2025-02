Nuovo SMS truffa che si finge INPS

La fama di INPS continua a essere sfruttata per la distribuzione di SMS truffa in Italia. Anche in questo caso i criminali del web stanno veicolando una pericolosa e aggressiva campagna smishing per rubare dati e denaro agli ignari utenti che pensano di essere stati contattati dall’ente di previdenza sociale italiano.

Qualche settimana fa un SMS che informava di un Bonus INPS aveva fatto scattare l’allarme truffa. Questa volta non si tratta di un bonus, ma di un avviso capace di mettere agitazione nel destinatario. Infatti, nel messaggio la vittima viene invitata ad aggiornare i suoi dati personali urgentemente, pena la sospensione dei servi dell’ente.

All’interno del messaggio un link dovrebbe permettere all’utente di effettuare tutte le modifiche del caso direttamente alla pagina interessata dedicata ai dati personali. Cliccandoci sopra viene aperta una pagina che per logo e grafica sembra proprio quella di INPS. In realtà si tratta di una pagina fake in grado di rubare le credenziali di accesso.

Una volta che utente e password finiscono nelle mani dei cybercriminali, grazie a questo SMS truffa che si finge una comunicazione ufficiale di INPS, tutti i dati sensibili ed eventuali dettagli di pagamento saranno sfruttati a scopi illegittimi come furto di identità e sottrazione di denaro.

Come riconoscere un SMS truffa che si finge INPS

Oggigiorno è sempre più facile ricevere comunicazioni fake che sembrano invece essere state inviate da enti ufficiali. Questo è il caso del nuovo SMS truffa che sembra provenire da INPS, ma che in realtà ha l’obiettivo di rubare i dati personali e i dettagli di pagamento delle vittime.

Esistono alcuni elementi in grado di smascherare queste tecniche di smishing e proteggere gli utenti che si trovano sotto attacco. Primo fra tutti il motivo della comunicazione. L’ente di previdenza sociale non comunicherà mai informazioni o avvisi importanti e urgenti tramite messaggio di testo e tanto meno provvede istruzioni per intervenire cliccando su link di accesso al profilo dell’utente.

Quindi, per evitare di cadere in possibili trappole come questo SMS truffa che si finge INPS è bene non cliccare mai su link contenuti nei messaggi. Per la tua sicurezza ti invitiamo a contattare direttamente l’ente tramite i canali ufficiali forniti sul suo sito internet per verificare se la comunicazione ricevuta è lecita oppure no.