INPS, bonus di 280€: allarme SMS truffa in Italia

Proprio in questo momento è scattato in Italia l’allarme sicurezza. La causa è un SMS truffa che, diffondendosi rapidamente e a macchia d’olio, sfrutta INPS per spingere il destinatario a seguire le istruzioni contenute nel messaggio. Il testo spiega che l’utente ha diritto a ricevere un bonus di 280€ dall’ente pensionistico.

“INPS: Per proseguire con l’erogazione di 280€, sul tuo conto controlla i dettagli“. Cliccando sul link contenuto nel testo del messaggio si raggiunge una pagina fraudolenta che, per grafica e logo, assomiglia molto alla piattaforma ufficiale. Ad aver segnalato questa truffa è stato il CERT-AgID, l’Agenzia per l’Italia digitale.

Una volta sulla pagina, raggiunta cliccando sul link dell’SMS truffa, la vittima, pensando di essere su quella ufficiale di INPS, inserisce nome e cognome, Codice Fiscale, città, numero di telefono, dati della carta di credito, IBAN del proprio conto e altre informazioni sensibili.

INPS e gli SMS truffa: a cosa prestare attenzione

Purtroppo non è la prima volta che degli SMS truffa impersonificano INPS. Occorre fare attenzione perché queste tecniche fanno leva sull’urgenza. In questo caso, l’urgenza è quella di ottenere un bonus di 280€ da parte dell’ente. In altri, invece, è il sollecito di un pagamento o la necessità di agire per non perdere la propria pensione futura.

Di recente abbiamo parlato di email phishing contenenti truffe che sfruttavano INPS. I consigli non cambiano, anche se in questo caso di tratta di una truffa smishing. Cosa è necessario fare per non cadere vittima di questa nuova trappola?