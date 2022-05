Nuovo PlayStation Plus: ci saranno i trofei nei giochi PS1 e PSP?

Il lancio del nuovo PlayStation Plus, previsto in Europa e in Italia il prossimo mese, permetterà a chi sceglierà il taglio di abbonamento più alto, denominato Premium, di giocare ad una selezione di titoli classici per PS1, PS2, PSP e PS3.

A quanto pare alcuni di questi giochi vedranno anche l’aggiunta di un inedito sistema di trofei, ovviamente non presente nelle versioni originali, allo scopo di allineare l’esperienza ludica a quanto offerto dalle produzioni moderne. Tra questi figura Syphon Filter, con Bend Studio che ha ufficialmente confermato la notizia.

Trofei nei giochi PS1 e PSP del nuovo PlayStation Plus: si parte con Syphon Filter

Con un messaggio pubblicato su Twitter, lo sviluppatore spiega infatti che Syphon Filter per il nuovo PlayStation Plus includerà dei trofei da sbloccare man mano che si prosegue nell’avventura. E, sì, ci sarà anche un Platino, come mostrato dall’immagine a corredo.

Un modo per allineare i classici inseriti nel PS Plus al sistema a premi PlayStation introdotto per la prima volta nel 2008, ispirato agli obiettivi che ebbero tanto successo con il lancio di Xbox 360 a fine 2005. La conferma ufficiale per adesso è arrivata soltanto per Syphon Filter, ma ci saranno altri giochi storici che supporteranno i trofei.

Una decisione che evidentemente spetta al singolo sviluppatore che detiene i diritti sulla produzione: trattandosi di uno studio e di una IP interna, nel caso di Syphon Filter è stata sicuramente una decisione facile da prendere e mettere in pratica. Per gli altri, staremo a vedere se ci saranno aggiornamenti in un prossimo futuro.

