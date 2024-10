Nuovo Mac mini: più potenza con M4 e Apple Intelligence

Dopo aver svelato la nuova serie di iMac, oggi è la volta del debutto della prossima generazione di Mac mini. Il desktop ultra-compatto di Apple si presenta in una forma ancora più…mini, ma senza rinunciare alle prestazioni: anzi, raddoppia grazie alla presenza del chipset M4, al supporto per il ray tracing e soprattutto la presenza di 16GB di RAM di default. I prezzi partono da 729 euro proprio per questo modello: preordini già aperti e lancio l’8 novembre.

Nuovo Mac mini: cosa c’è da sapere

Il primo elemento che salta all’occhio è naturalmente il design rinnovato: il nuovo Mac mini è stato considerevolmente rimpicciolito e misura appena 12,7 centimetri per lato occupando meno della metà dello spazio del modello precedente. La gestione delle temperatura in questo caso è allora affidata all’efficienza del chipset M4, come precisa orgogliosamente l’azienda nel comunicato stampa.

Nonostante gli spazi si siano ridotti, non mancano le interfacce: nella parte anteriore ci sono due porte USB-C e un jack audio da 3.5mm, mentre nella parte posteriore ecco ethernet, HDMI e ben tre porte USB-C/Thunderbolt. Messe definitivamente da parte, quindi, le porte USB-A.

I modelli di Mac Mini base con chipset M4 includeranno delle Thunderbolt 4, mentre chi acquisterà i modelli con M4 Pro potrà avere il velocissimo Thunderbolt 5.

Parliamo allora di prestazioni: la presenza di base di una CPU-10 core e di una GPU da 10-core, insieme a 16GB di memoria unificata, permettono al nuovo Mac Mini di fare veramente di tutto, dal multitasking fino all’utilizzo delle applicazioni più pesanti.

Per chi è disposto a spendere vi è la possibilità di rendere questo Mac mini ancor di più un mostro di potenza dato che, oltre al chipset M4 Pro, è possibile avere configurazioni con un massimo di 32GB per i modelli M4 e di 64GB per M4 Pro. Lo storage massimo, invece, può arrivare fino a 8TB. Da non sottovalutare l’opzione della Ethernet a 10 Gigabit per secondo.

Infine, spazio all’AI con Apple Intelligence, che dopo aver debuttato su iMac trova posto anche su Mac mini. Con Apple Intelligence, la macchina sfrutterà la potenza del chip Apple e del Neural Engine per darti nuovi modi di lavorare, comunicare ed esprimerti. Per la disponibilità in Italia, tuttavia, bisognerà aspettare.

Come anticipato in apertura, i nuovi Mac mini sono già disponibili per il preordine e debutteranno sul mercato il prossimo 8 novembre.