Nuovo LEGO Harry Potter 2024: la Foresta Proibita è su Amazon

Buone notizie per i fan di Harry Potter perché su Amazon è arrivato un nuovo set LEGO 2024: una riproduzione in scala della magica Foresta Proibita. Il set è già disponibile per l’acquisto e può essere tuo a soli 29,99 euro: perfetto come regalo per i più piccoli ma, non prendiamoci in giro, anche per gli adulti!

LEGO Harry Potter Foresta Proibita: un nuovo set da avere

Il set della Foresta Proibita di Harry Potter è completamente personalizzabile, con alberi dotati di foglie notturne e moduli che possono essere collegati in diversi modi o separati per creare una varietà di scene affascinanti.

Inoltre, nella confezione troverai dettagli che si illuminano al buio, come un ragno giocattolo e 4 elementi fungo, per creare un’atmosfera magica e incantata. Insieme a questi avrai anche le minifigure LEGO di Ron Weasley e Hermione Granger, oltre alla figura giocattolo di Fierobecco con testa e ali snodabili, un piccolo cavallo Thestral e il personaggio del Folletto della Cornovaglia.

Una delle grandi novità LEGO 2024: su Amazon costa soltanto 29,99 euro e aspetta solo di essere ordinato da te. Acquistalo adesso e ricevilo già domani o al massimo tra 48 ore.