Nuovo iPhone? Ecco perché dovresti usare Apple Maps

Uno dei massimi dirigenti di Apple spiega perché dovreste utilizzare Apple Maps all'interno di un iPhone anziché il servizio offerto dalla rivale Google Maps.

Apple Maps è la miglior soluzione per la navigazione su un iPhone

Il Product Lead di Apple Maps David Dorn e il Design Lead Meg Frost hanno recentemente rilasciato un'intervista alla CNN per spiegare le funzionalità di “Apple Maps” introdotte con l'aggiornamento di iOS 15 e per spiegare perché gli utenti iPhone dovrebbero scegliere il servizio proprietario rispetto ad altre app di mappatura come Google e Waze.

Secondo Dorn, ci sono tre ragioni principali per cui “Mappe di Apple” è la scelta migliore:

Apple sta investendo seriamente in Maps per migliorarlo;

La privacy è fondamentale e Apple non tiene traccia della vostra posizione a fini di dati quando si utilizza “Apple Maps”;

Maps fa parte dell'ecosistema della mela e si integra bene con altri dispositivi e servizi del marchio.

Lo sforzo di Apple per migliorare l'app Mappe può essere visto in iOS 15‌, un aggiornamento che ha aggiunto nuovi dettagli 3D della città in aree selezionate come Londra, New York, Los Angeles e la San Francisco Bay Area.

Ci sono anche aggiornamenti di navigazione che aggiungono maggiori dettagli in corrispondenza di interscambi complessi. Frost ha affermato che Apple voleva rendere il software ancora “più sicuro e visivamente soddisfacente da usare“.

Per quanto riguarda i punti di riferimento 3D aggiunti nell'aggiornamento, ogni punto di riferimento viene creato a mano. “Selezioniamo la quantità di dettagli che riteniamo appropriata e creiamo una mesh 3D del punto di riferimento dell'edificio stesso. E la applichiamo alla mappa di base“, ha detto Frost alla CNN.

Ecco perché, se riceverete un nuovo iPhone per Natale, vi consigliamo di usarlo con il servizio di Maps proprietario.