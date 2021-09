Apple Maps, a partire da oggi, sarà disponibile in una nuova versione per Italia, San Marino, Città del Vaticano e Andorra, offrendo agli utenti una navigazione più accurata e sicura con viste dettagliate su strade, parchi, centri commerciali, aeroporti ed altro ancora, rendendo gli spostamenti più intuitivi ed immediati.

Di seguito, riportiamo le dichiarazioni di Eddy Cue, senior vice president of Services di Apple:

“Mappe di Apple è il modo migliore per esplorare e navigare il mondo, il tutto proteggendo la tua privacy, e siamo entusiasti di offrire questa esperienza ad un numero ancora maggiore di utenti con il lancio di oggi. Abbiamo ricostruito le mappe da zero, con una migliore navigazione, dettagli più ricchi, informazioni più accurate per i luoghi e funzionalità notevoli che solo Apple può offrire, tra cui Guardati intorno, Indicazioni di Siri con linguaggio naturale ed altro ancora. Ora è più facile che mai per gli utenti in Italia trovare i luoghi che amano e raggiungere la destinazione in modo ancora più veloce e facile.”