Il nuovo gioco di Kojima è una esclusiva Xbox: i primi dettagli

Dopo mesi di voci di corridoio, è arrivata alla fine l’ufficialità: Hideo Kojima, creatore di Metal Gear Solid e Death Stranding, sta lavorando ad un nuovo progetto in collaborazione con gli Xbox Game Studios.

L’annuncio è stato fatto durante l’evento Xbox e Bethesda Game Showcase 2022, in cui il leggendario game designer giapponese ha confermato le indiscrezioni che parlavano di un gioco costruito con la tecnologia del cloud, che gli permetterà di dar vita ad un titolo che ha sempre sognato.

Il gioco non ha ancora un nome e verrà mostrato più avanti nel tempo, tanto che Hideo Kojima si è limitato a fare qualche dichiarazione per annunciare la partnership con Microsoft:

“Ciao a tutti, sono Hideo Kojima. Sì, c’è un gioco che ho sempre voluto realizzare. Si tratta di qualcosa di completamente nuovo, che nessuno ha mai sperimentato o visto prima. Ho aspettato a lungo il giorno in cui avrei potuto finalmente iniziare a crearlo. Con la tecnologia cloud all’avanguardia di Microsoft e il cambiamento nella tendenza del settore, ora è diventato possibile sfidare me stesso a realizzare questo concept mai visto prima. Potrebbe volerci un po’ di tempo, ma non vedo l’ora di collaborare con Xbox Game Studios e spero di portarvi alcune notizie in futuro. Grazie!“