Nuovo Forza Motorsport per Xbox: svelato il rivale di Gran Turismo 7

C’era molto attesa nello scoprire il nuovo Forza Motorsport, prossimo capitolo della serie di racing simulativi per Xbox, che dalla primavera 2023 continuerà la storica rivalità con Gran Turismo 7.

Il gioco, annunciato per la prima volta nel 2020, è stato mostrato ieri nel corso dell’evento Xbox e Bethesda Games Showcase 2022 con un trailer seguito da uno spettacolare video gameplay. Dan Greenwalt, GM del brand presso lo sviluppatore Turn 10, ha svelato le caratteristiche del titolo, confermando che si tratta di un progetto solo per current-gen, in uscita quindi su PC, Xbox Series X e Xbox Series S.

Nuovo Forza Motorsport per Xbox Series X/S: un racing di ultima generazione

Greenwalt spiega che il gioco è stato costruito appositamente per le macchine di ultima generazione, confermando che supporterà il ray-tracing anche in pista, a differenza di Gran Turismo 7.

Nel trailer possiamo vedere il ritorno del tracciato Maple Valley, storico circuito del franchise di Forza Motorsport, insieme a piste iconiche come Spa-Francorchamps e Laguna Seca. Presenti anche due novità assolute: il circuito giapponese di Hakone e il Kyalami Grand Prix Circuit del Sud Africa.

Il gioco utilizzerà tecniche avanzate di rendering e generazione procedurale presentando anche un inedito sistema dinamico per la gestione del meteo e dell’ora del giorno, che saranno variabili su tutti i circuiti previsti. In particolare, le variazioni dell’ora della giornata avranno un impatto sulla temperatura della superficie della pista, che a sua volta influirà sull’aderenza della vettura, come succede nel mondo reale.

Grande enfasi è stata infine dedicata al sistema dei danni, che questa volta verranno riprodotti mostrando persino i singoli graffi e ammaccamenti sulla carrozzeria oltre agli accumuli di sporco.

Il nuovo Forza Motorsport uscirà per PC, Xbox Cloud Gaming e Xbox Series X/S nella primavera 2023 incluso al D1 su Xbox Game Pass.

