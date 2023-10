Nuovo Fire TV Stick 4K 2023 di Amazon, più potente e intelligente

Il nuovo Fire TV Stick 4K 2023 è giunto alla seconda generazione e tra le novità più importanti di questa versione troviamo il supporto WiFi 6 e un nuovo processore quad-core da 1,7 GHz che lo rende più performante del 30% rispetto alla versione precedente. Include caratteristiche come l’audio Dolby Atmos, la compatibilità con Dolby Vision, HDR, HLG e HDR10+. Utilizzando “Home Theater” di Alexa, è possibile connettere senza fili i dispositivi Echo per riprodurre l’audio attraverso vari altoparlanti.

Gli utenti hanno ora la possibilità di sperimentare immagini nitide in 4K Ultra HD. Grazie a “Home Theater” di Alexa, si possono anche connettere senza cavi i dispositivi Echo, permettendo una riproduzione dell’audio attraverso svariati speaker e canali.

Il nuovo Fire TV Stick 4K è realizzato con materiali eco-compatibili e presenta un design pensato per minimizzare il consumo energetico nel corso del loro utilizzo. Il packaging in cui sono inseriti è fatto per il 99% da materiali derivati da fibre legnose, ottenuti da foreste sostenibili o da risorse riciclate. Oltre a ciò, il dispositivo presenta una funzione di risparmio energetico, attivabile quando non è in uso per un certo periodo di tempo.

Le caratteristiche del nuovo Fire TV Stick 4K

Connettività: WiFi 6, Bluetooth 5.2 LE

Porte: uscita HDMI ARC, micro USB

Processore quad-core 1,7GHz

Qualità 4K UHD

Audio Dolby Atmos

Dolby Vision, HDR, HLG, HDR10+

Home Theater

Telecomando vocale Alexa di 3a generazione dimensioni: 38x142x16mm peso: 43,4g (senza batterie) batterie: 2x AAA tecnologia: Bluetooth

8GB di memoria interna

2GB di RAM

Modalità Live View, finestra Picture-in-Picture

Dimensioni: 99x30x14mm

Peso: 43,5g

Fire TV Stick 4K 2023: prezzi e disponibilità

Il nuovissimo Fire TV Stick 4K è disponibile ora su Amazon.it al prezzo di 69,99 euro.

In cosa cambia il nuovo Fire TV Stick 4K dalla versione precedente

Fire TV Stick 4K di seconda generazione mantiene invariato il design rispetto al modello precedente. Tuttavia, grazie al rinnovato processore quad-core da 1.7 GHz e 2 GB di RAM, le prestazioni sono migliorate del 30%. Viene inoltre integrato il supporto per il Wi-Fi 6, lo standard comune per i recenti router wi-fi. La risoluzione massima raggiunge ancora i 4K Ultra HD a 60 fps e sono supportati vari formati audio e video popolari, come Dolby Vision, HDR 10+ e Dolby Atmos.

Una delle aggiunte interessanti è il supporto per l’Home Theater di Alexa. Questa funzionalità, utilizzando la connessione HDMI ARC, permette di collegare due altoparlanti wireless Echo e un Echo Sub alla chiavetta, creando così un sistema audio surround. In modalità wireless, è possibile usufruire del Dolby Audio, mentre con un Echo Studio è possibile sperimentare il Dolby Atmos. Il pacchetto include anche un telecomando vocale Alexa.

Fire TV Stick 4K 2023 è particolarmente utile per coloro che desiderano sfruttare i vantaggi del Wi-Fi 6 o attivare la modalità Home Theater, rendendola una scelta eccellente per lo streaming 4K.

Il Wi-Fi 6 (802.11ax) si distingue per prestazioni superiori rispetto alle versioni precedenti Wi-Fi 4 e 5. Può vantare una velocità di trasmissione teorica di punta di 9,6 Gbps, un balzo notevole dai 3,5 Gbps del Wi-Fi 5 (802.11ac) e dai 600 Mbps del Wi-Fi 4 (802.11n). Sebbene sia raro che una connessione Wi-Fi 6 toccare il picco di 9,6 Gbps in condizioni d’uso quotidiane, l’upgrade a Wi-Fi 6 si traduce in un notevole incremento di velocità e qualità, merito delle innovazioni tecnologiche introdotte.

Ecco le caratteristiche delle due versioni di Fire Stick 4K a confronto:

Fire TV Stick 4K 1st-Gen Fire TV Stick 4K 2nd-Gen Release Oct 31, 2018 Sept 27, 2023 CPU Model MediaTek MT8695 MediaTek MT8696D CPU Cores 4-core 4-core CPU Speed 1.7GHz (4x) 1.7GHz (4x) CPU Performance 2,019 2,459 GPU Model IMG PowerVR GE8300 IMG PowerVR GE9215 GPU Speed 650 MHz 650 MHz GPU Performance 801 1,055 RAM 1.5 GB 2 GB Wi-Fi Wi-Fi 5 802.11ac Wi-Fi 6 802.11ax Ethernet 10/100 External (optional) 10/100 External (optional) Internal Storage 8 GB 8 GB Operating System Fire OS 6

(Android 7.1) Fire OS 8

(Android 11) Architecture 32-bit 32-bit Video Resolution 4K @ 60fps 4K @ 60fps Video Decoding H.265 (HEVC),

H.264 (AVC),

VP9,

VP8,

MPEG-4,

MPEG-2 H.265 (HEVC),

H.264 (AVC),

VP9,

VP8,

MPEG-4,

MPEG-2

AV1 Audio Decoding Stereo,

PCM,

Dolby Digital,

Dolby Digital Plus,

Dolby Atmos Stereo,

PCM,

Dolby Digital,

Dolby Digital Plus,

Dolby Atmos,

Dolby MAT,

AC4 (Atmos)

Domande e risposte su Fire TV Stick 4K Cosa si può fare con Fire Tv Stick 4K? La Fire TV Stick 4K è un dispositivo che trasforma un normale televisore in una smart TV, fornendo accesso a varie piattaforme di streaming per guardare film e serie TV come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e altri. Oltre alla visione di contenuti multimediali, permette di ascoltare musica attraverso servizi come Spotify, e di giocare a giochi semplici​1​. Si connette al televisore tramite una porta HDMI, rendendo facile l’accesso a migliaia di app, Skill Alexa e molti canali​​. La connessione wireless facilita lo streaming da comuni piattaforme, fornendo una soluzione comoda per un’esperienza di intrattenimento migliorata​. Quali canali si vedono con Fire Tv Stick? La Fire TV Stick 4K offre l’accesso a una vasta gamma di canali e piattaforme di streaming come Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Now, DAZN, Mediaset Play e molti altri. A cosa serve la Fire Tv Stick Amazon? La Fire TV Stick Amazon serve per rendere smart il tuo televisore, fornendo l’accesso a una vasta gamma di contenuti di intrattenimento online come film, serie TV, musica e giochi.

Inoltre, ti permette di accedere a molteplici app, Skill Alexa, e canali attraverso una connessione wireless, rendendo l’uso del televisore più versatile e migliorando l’esperienza di intrattenimento​. Quanto costa abbonamento Fire Tv Stick? Non c’è un costo di abbonamento specifico per l’uso della Fire TV Stick. Tuttavia, per accedere a determinate piattaforme di streaming o canali, potrebbe essere necessario sottoscrivere abbonamenti separati come un abbonamento a Netflix o Amazon Prime. Quali contenuti gratuiti sono accessibili tramite Fire TV Stick? Fire TV Stick permette di vedere diversi contenuti gratuiti iincluse le dirette, film, serie TV, documentari e molto altro, ad esempio le trasmissioni offerte dalla Rai, La 7 e altri, ma sarà necessario scaricare le applicazioni ufficiali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.