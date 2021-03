Da oggi è ufficialmente possibile prenotare il Nuovo Echo Show 10, l’incredibile speaker Amazon che ruota sul proprio asse centrale per consentire all’utente sia di vedere costantemente quanto c’è sul display da 10 pollici, sia di essere costantemente inquadrato dalla videocamera frontale da 13MP.

Le consegne avranno inizio a partire dal 14 aprile ed il prezzo è pari a 249,99 euro.

Nuovo Echo Show 10, eccolo

Schermo HD, audio di livello ed in grado di adattarsi all’ambiente circostante, ma soprattutto quel meccanismo magico che consente al display di seguirti mentre ti sposti nella stanza. Ciò significa che è possibile fare una videochiamata muovendosi tutto attorno (ad esempio per un aperitivo in remoto con gli amici), oppure che è possibile leggere facilmente una ricetta mentre ci si sposta tra i fornelli ed il frigorifero.

Spostati liberamente nella stanza durante una videochiamata o mentre stai cucinando: il brillante schermo HD da 10″ ruoterà automaticamente per seguirti. In questo modo, non perderai mai d’occhio ciò che stai guardando e i tuoi interlocutori.

Ma non finisce qui, perché il Nuovo Echo Show 10 si può trasformare anche in un sistema di videosorveglianza remota, consentendo di vedere l’ambiente circostante a 360 gradi utilizzando semplicemente l’app di Alexa. Un apposito avviso notificherà sul display che qualcuno sta osservando l’ambiente domestico tramite il dispositivo, garantendo così massima informazione per quanti sono in quel momento di fronte alla videocamera.

Inoltre lo si può utilizzare per spegnere le luci, per rispondere al citofono, per continuare a seguire una serie su Netflix mentre si sta facendo altro, per ascoltare la propria playlist preferita, per seguire le ultime notizie e molto altro ancora. Un Echo, ma con la magia della rotazione silenziosa che cambia completamente il rapporto tra l’utente ed il dispositivo, liberando il movimento nell’ambiente ed allargando ulteriormente le possibilità di utilizzo.

Dentro un solo device, insomma, c’è tutto il meglio degli Echo Show e anche qualcosa di più: annunciato da tempo, finalmente da oggi è prenotabile nei colori antracite e bianco ghiaccio. L’effetto “wow” è garantito.

