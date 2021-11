Nuovo digitale DVB T2: decoder top a 18€? Si, con un TRUCCO

Il passaggio al nuovo digitale DVB T2 è già iniziato e occorre preparare la televisione, scegliendo un decoder. Non accontentarti e prendi uno dei migliori in circolazione, il più venduto su Amazon, approfittando di un trucco per risparmiare. Segui le mie istruzioni, potrai portarlo a casa a 18€ circa appena invece di 28€.

Ho testato personalmente, proprio con questo prodotto, quello che sto per raccontarti ed ha funzionato.

Nuovo Digitale DVB T2: ottimo decoder in sconto con un trucco

Questo dispositivo ha tutto quello che serve per il nuovo digitale e anche di più. Infatti, puoi usare la porta USB per inserire memorie esterne e riprodurre contenuti audio e video che ci sono all'interno. Non solo: tramite lo stesso ingresso, puoi inserire un'antenna WiFi e collegare a Internet il device, usandolo ad esempio per andare su YouTube.

Si tratta di un prodotto che più completo non potrebbe essere, sotto il punto di vista dei codec necessari per continuare a guardare la TV, anche dopo che il passaggio sarà completo. Presente quindi la decodifica HEVC Main 10.

Insomma, questo decoder è di altissima qualità ed è già in sconto a 28€ circa. Con il trucchetto che sto per mostrarti, lo porti a casa a 18€ circa e godi di spedizioni rapide e gratis.

Per farlo, serve sfruttare una nuovissima promozione Amazon, che ti offre uno sconto immediato di 10€ per l'acquisto di un prodotto di valore superiore a 25€, consegnato presso un punto di ritiro. Un'iniziativa che ho raccontato in dettaglio e della quale è facilissimo approfittare. Segui questi step:

collegati al portale dell'iniziativa e verifica se sei idoneo a partecipare (lo leggi sulla parte alta della pagina);

metti il decoder nel carrello;

in fase di pagamento, scegli un punto di ritiro fra quelli più vicini a te (trovi l'opzione dove c'è la lista dei tuoi indirizzi);

fra quelli più vicini a te (trovi l'opzione dove c'è la lista dei tuoi indirizzi); prima di pagare, applicare il codice “10PRENDI”.

In questo modo, visualizzi immediatamente lo sconto. Successivamente, dovrai solo andare a ritirare il tuo nuovo decoder per il nuovo digitale DVB T2, acquistato in super sconto, una volta arrivato al punto di ritiro. Facile ed efficace, no?