Amazon: come avere 10€ IMMEDIATI di sconto nel carrello

Una nuova interessante promozione Amazon ti permette di ottenere immediatamente 10€ di sconto sul tuo prossimo acquisto sulla piattaforma. Devi semplicemente selezionare un punto di ritiro per recuperare la merce che hai ordinato. Per approfittarne, serve sfruttare uno speciale codice sconto entro il 31 dicembre 2021 (o prima, se i coupon a disposizione saranno stati utilizzati tutti). Ecco come fare.

Amazon: subito 10€ di sconto sul tuo prossimo acquisto

Una nuova campagna promozionale, volta a incentivare l'utilizzo dei punti di ritiro della merce, disseminati in tutta Italia. Super comodi per chi non è spesso in casa oppure abita in zone difficilmente raggiungibili dai corrieri.

Se non hai mai provato questo tipo di consegna, il momento è perfetto per farlo. In cambio, ricevi 10€ di sconto immediato su una selezione di prodotti. La pagina ufficiale della promozione – dove puoi anche verificare la possibilità di approfittarne – descrive in dettaglio quali prodotti sono inclusi:

L'offerta si applica esclusivamente all'acquisto su www.amazon.it di prodotti venduti rispettivamente da Amazon EU S.A.R.L. e da Amazon Media EU S.A.R.L. e ritirati presso un punto Amazon. Sono esclusi i Warehouse Deals Amazon e i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it. Il buono sconto può essere utilizzato per l’acquisto su www.amazon.it di qualsiasi prodotto venduto e spedito da Amazon ad esclusione di libri, prodotti digitali (quali ebook ed MP3), prodotti alimentari per neonati e bambini, buoni regalo, confezioni regalo.

A parte le esclusioni, lo sconto è previsto quindi su tutti i prodotti venduti e spediti da Amazon, sostanzialmente. Dopo aver verificato se sei idoneo ad approfittarne, per avere lo sconto immediato di 10€ devi:

scegliere il prodotto da comprare (almeno 25€ di spesa);

metterlo nel carrello;

selezionare un punto di ritiro, fra quelli più vicini a te;

prima di pagare, applicare il codice “10PRENDI”.

Completa l'ordine e ricordarti di andarlo a ritirare, una volte reso disponibile al punto di ritiro. A disposizione ci sono 13.000 coupon attivabili, finiti i quali terminerà anche la promozione (il cui termine naturale è previsto per il 31 dicembre 2021).