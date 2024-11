Nuovo cellulare? Panasonic te lo svende a soli 49€ ed ha pure il tasto SOS

Il cellulare Panasonic che ti consigliamo oggi è perfetto per chiunque desideri un telefono facile ed intuitivo da utilizzare: ideale per persone anziane ma anche come dispositivo secondario, in virtù della sua batteria a lunga durata. Ci sono tutte le funzionalità essenziali tra cui chiamate e messaggi, oltre a piacevoli sorprese come le chiamate d’emergenza ed il vivavoce.

Ad un simile prezzo, non puoi proprio lasciartelo scappare: acquista oggi stesso su Amazon il cellulare Panasonic approfittando di uno sconto last minute del 17%, che fa scendere la spesa ad appena 49 euro.

Torna in sconto quest’ottimo cellulare Panasonic

Panasonic ha realizzato un cellulare incredibilmente semplice nell’uso quotidiano, equipaggiato con grandi tasti retroilluminati che agevolano la digitazione e rendono inutili gli occhiali. Il display da 2,4 pollici garantisce un’ottima leggibilità anche sotto la luce del sole. Va certamente sottolineata la presenza di un utilissimo pulsante per le chiamate di emergenza, grazie a cui è possibile contattare in automatico fino a cinque numeri preimpostati ed attivare contemporaneamente il vivavoce. La batteria è un altro punto di forza per questo cellulare: dura fino a 450 ore in standby, mentre l’altoparlante integrato riproduce un suono chiaro e corposo.

Approfitta ora di questa promozione: metti nel carrello il cellulare Panasonic ad un prezzo tra i più bassi del mercato, così da riceverlo presto a casa e senza pagare la consegna.