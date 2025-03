Un nuovo canale fa risorgere un MUX sul digitale terrestre

La rivoluzione del digitale terrestre in Abruzzo non si è ancora fermata. Nelle ultime ore ancora un nuovo canale si è aggiunto a uno dei multiplex, il cui fratello in questi giorni si è arricchito di una ventina di nuovi canali. Una situazione davvero molto interessante che sta richiedendo molto lavoro da parte degli addetti ai lavori, ma anche degli utenti che devono continuare ad aggiornare i propri dispositivi.

Infatti, in questi casi, e quindi anche oggi, il consiglio è quello di effettuare una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre il prima possibile. Questa operazione è molto semplice, veloce e del tutto autonoma una volta avviata. Una volta terminata, permette all’utente di avere tutti i canali aggiornati alle ultime modifiche sul proprio televisore o decoder, senza problemi di segnale.

Tornando alla novità di queste ore, un nuovo canale ha fatto capolino in uno dei multiplex abruzzese, frequenze disponibili nell’omonima regione e nelle zone di confine. La cosa singolare è che questo multiplex fino a questo momento trasmetteva il segnale, ma senza sintonizzare alcun canale radiotelevisivo. Vediamo nei particolari questa situazione.

Un canale cambia le sorti del MUX LOCALE 3 Abruzzo del digitale terrestre

Ci troviamo nel MUX LOCALE 3 Abruzzo del digitale terrestre, multiplex che fino a questo momento non trasmetteva alcun canale. Unico caso in Italia dove, in condizioni normali, tutti i multiplex locali e nazionali trasmettono canali. Il protagonista misterioso è BLU VINYL TV. Questo nuovo canale è sintonizzabile attualmente sulla LCN 95.

Misterioso perché al momento non sta trasmettendo alcuna programmazione. Infatti, una volta sintonizzato, il canale risulta a schermo nero anche se il segnale, secondo la rilevazione del sintonizzatore di televisione e decoder, è al 100% e quindi perfetto per ricevere. Secondo gli esperti si tratta di un canale segna posto per occupare la numerazione.

Il MUX LOCALE 3 Abruzzo del digitale terrestre è composto da un solo canale, BLU VINYL TV, ed è attivo sull’UHF 31 delle postazioni aquilane Monte Cimarani, nel comune di Avezzano (AG), e Monte Amone, nel comune di Oricola (AQ).