17 nuovi canali arrivano sul digitale terrestre

Ancora una volta la piattaforma digitale terrestre ha stupito tutti con l’ingresso di 17 nuovi canali. Questa novità, tutta da scoprire, è avvenuta a livello locale. Si tratta del MUX LOCALE 2 Abruzzo. In questo multiplex sono stati aggiunti così tanti canali. Tutto ciò ha portato a una riorganizzazione della composizione e dello zapping.

Il MUX LOCALE 2 Abruzzo, in pochissimi mesi, ha quasi quadruplicato il numero totale delle emittenti ospiti, offrendo ora un intrattenimento completo e variegato per tutti coloro che si trovano nella regione e sul confine. Vediamo quindi quali sono le new entry delle ultime ore e dove è possibile sintonizzarle sul proprio dispositivo.

I 17 nuovi canali del digitale terrestre sul MUX LOCALE 1 Abruzzo

Ecco i nuovi canali approdati sul MUX LOCALE 1 Abruzzo del digitale terrestre.

Le Cronache : sintonizzabile sulla LCN 80 con risoluzione 1280 x 736 nella modalità video H.265 HVC HD.

: sintonizzabile sulla LCN 80 con risoluzione 1280 x 736 nella modalità video H.265 HVC HD. GUSTO TV : sintonizzabile sulla LCN 84 a schermo nero.

: sintonizzabile sulla LCN 84 a schermo nero. TURISMO TV : sintonizzabile sulla LCN 94 in definizione standard.

: sintonizzabile sulla LCN 94 in definizione standard. ADN 24 : sintonizzabile sulla LCN 111 e trasmessa in HD con risoluzione video 960 x 1080.

: sintonizzabile sulla LCN 111 e trasmessa in HD con risoluzione video 960 x 1080. AZZURRA TV : sintonizzabile sulla LCN 86 con trasmissioni in risoluzione 1920 x 1080 con formato 16:9 ed emissione video H.265 HEVC HD.

: sintonizzabile sulla LCN 86 con trasmissioni in risoluzione 1920 x 1080 con formato 16:9 ed emissione video H.265 HEVC HD. AZZURRA TV2 : sintonizzabile sulla LCN 91 con trasmissioni in risoluzione 1920 x 1080 con formato 16:9 ed emissione video H.265 HEVC HD.

: sintonizzabile sulla LCN 91 con trasmissioni in risoluzione 1920 x 1080 con formato 16:9 ed emissione video H.265 HEVC HD. AZZURRA TV3 : sintonizzabile sulla LCN 92 con trasmissioni in risoluzione 1920 x 1080 con formato 16:9 ed emissione video H.265 HEVC HD.

: sintonizzabile sulla LCN 92 con trasmissioni in risoluzione 1920 x 1080 con formato 16:9 ed emissione video H.265 HEVC HD. AZZURRA TV4 : sintonizzabile sulla LCN 93 con trasmissioni in risoluzione 1920 x 1080 con formato 16:9 ed emissione video H.265 HEVC HD.

: sintonizzabile sulla LCN 93 con trasmissioni in risoluzione 1920 x 1080 con formato 16:9 ed emissione video H.265 HEVC HD. ONDA TV : sintonizzabile sulla LCN 95 in alta definizione con risoluzione 1280 x 720.

: sintonizzabile sulla LCN 95 in alta definizione con risoluzione 1280 x 720. SOVERATO 1 : sintonizzabile sulla LCN 96 in definizione standard con risoluzione a 1280 x 720.

: sintonizzabile sulla LCN 96 in definizione standard con risoluzione a 1280 x 720. TELE MAGNA GRECIA : sintonizzabile sulla LCN 97 in definizione standard con risoluzione a 1280 x 720.

: sintonizzabile sulla LCN 97 in definizione standard con risoluzione a 1280 x 720. AQUESTO TV : sintonizzabile sulla LCN 110 in definizione standard a 720 x 408.

: sintonizzabile sulla LCN 110 in definizione standard a 720 x 408. RTUA : sintonizzabile sulla LCN 112 in HD con risoluzione 1280 x 720.

: sintonizzabile sulla LCN 112 in HD con risoluzione 1280 x 720. RTUA2 : sintonizzabile sulla LCN 113 in definizione standard a 720 x 408.

: sintonizzabile sulla LCN 113 in definizione standard a 720 x 408. VP VOLTAPAGINA : sintonizzabile sulla LCN 114 in definizione standard a 720 x 408.

: sintonizzabile sulla LCN 114 in definizione standard a 720 x 408. SGUL TV : sintonizzabile sulla LCN 115 in HD con risoluzione 1280 x 720.

: sintonizzabile sulla LCN 115 in HD con risoluzione 1280 x 720. TELEBAIETTA: sintonizzabile sulla LCN 116 in HD con risoluzione 1280 x 720.

Consigliamo di effettuare una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre per aggiornare i dispositivi e così ottenere subito le novità apportate in queste ore.

Il MUX LOCALE 1 Abruzzo aggiornato

Vediamo ora il MUX LOCALE 1 Abruzzo aggiornato sul digitale terrestre.