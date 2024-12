NUOVO Amazon Kindle: la lettura diventa accessibile, ora a soli 89€

Se c’è un mondo in cui la lettura è accessibile a tutti allora è quella dell’Amazon Kindle. Questo dispositivo è un vero prodotto da non sottovalutare sotto diversi punti di vista. È vero: richiede una spesa iniziale ma poi devi pensare che i libri in digitale costano letteralmente la metà di quelli fisici e che con le varie impostazioni puoi personalizzare lo schermo a piacimento. Se sei interessato, questo è il momento giusto per acquistarlo. Puoi farlo tuo a soli 89,99€ su Amazon con uno sconto del 17% disponibile grazie al Cyber Monday. Le ore sono contate, affrettati.

Amazon Kindle: il più leggero di sempre

Amazon Kindle è il lettore eReader che ti fa diventare un lettore provetto. Puoi portarlo ovunque con te grazie alle sue dimensioni compatte e al peso piuma, il più leggero di sempre. 16 GB di spazio non sono affatto pochi, praticamente ci sta dentro una biblioteca intera! Ma perché lo consiglio così vivamente?

Se bazzischi il libreria saprai sicuramente che i prezzi dei libri sono aumentati tantissimo. Passando al digitale hai l’opportunità di risparmiare tanti soldi e poter acquistare anche più titoli con il budget di un solo titolo. Ma non solo, la personalizzazione dello schermo del Kindle abbatte le frontiere rendendo la lettura possibile a chiunque.

Puoi modificare la luminosità dello schermo, i margini, l’orientamento del testo, il carattere e la grandezza dello stesso. In questo modo chiunque può leggere quello che ama.

Il lettore ha tanti altre pregi come la batteria che dura settimane intere, cambio pagina rapido e titoli che ti vengono forniti gratuitamente con il solo account Prime.

A soli 89,99€ su Amazon, il nuovo Amazon Kindle è disponibile per un periodo molto limitato con sconto del 17%. Collegati e aggiungilo al carrello.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con Prime.