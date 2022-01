Nuovi tablet Samsung premium all'orizzonte

Due nuovi tablet Samsung con ricarica rapida da 45 W, supporto alla S Pen e molto altro ancora sono appena stati elencati sul sito Web della certificazione FCC. Diamo un'occhiata alle specifiche dei device in questione.

Cosa sappiamo di questo misterioso tablet Samsung?

L'OEM sudcoreano sta lavorando al lancio dei suoi nuovi tablet premium in tutto il mondo. Si dice che la società lancerà la serie Tab S8 entro la fine del trimestre.

Al momento non ci sono parole ufficiali sulla data di lancio della serie Galaxy Tab S8. L'azienda lancerà tre tablet facenti parte di questa line-up. I dettagli sono già trapelati in passato e adesso sembra che la società abbia in programma di introdurre altri modelli oltre a quelli prossimi al debutto.

Due nuovi tablet Samsung sono stati elencati sul sito Web di certificazione FCC. L'elenco conferma i dettagli di ricarica rapida dei due terminali a grande schermo. Diamo un'occhiata alle specifiche tecniche dei suddetti gadget.

L'azienda potrebbe introdurre due nuovi tablet entro la fine dell'anno, entrambi con il supporto della S Pen. L'elenco FCC rivela gli schemi di progettazione, che suggeriscono che disporranno del supporto alla S Pen e di molto altro ancora.

Uno dei due ha il numero di modello SM-X700 e potrebbe supportare solo la connettività WiFi poiché nella certificazione non sono state rivelate bande esterne. Gli schemi di progettazione rivelano che il gadget avrà angoli curvi su tutti e quattro i lati. Il pannello posteriore disporrà di uno slot di ricarica per caricare magneticamente la S Pen, come al solito.

L'altro prodotto, che ha il numero di modello SM-X706B, supporterà anch'esso la penna S di Samsung. Questa particolare variante verrà fornita con il supporto della connettività di rete 5G.

Entrambi vanteranno il supporto per la ricarica rapida a 45 W. Uno dei due tablet (SM-X706B), verrà dotato di un caricatore da 25 W nella confezione. È probabile che l'azienda offra anche un adattatore da 25 W con il tablet SM-X700.

Al momento, non abbiamo alcun dettaglio sul nome ufficiale di questi articoli; restate connessi per ulteriori informazioni in merito.