Nuovi smartwatch Huawei all'orizzonte: ci sarà anche Watch GT 5?

Huawei ha in programma un evento di lancio fissato per il 19 settembre a Barcellona, in Spagna, dove saranno svelati nuovi prodotti della sua linea di dispositivi indossabili. I teaser ufficiali suggeriscono che l’evento sarà incentrato sul debutto della serie Watch GT 5.

Cosa sappiamo su Huawei Watch GT 5

Huawei Watch GT 5 dovrebbe essere equipaggiato con il sistema TrueSense, una tecnologia avanzata per il monitoraggio della salute che promette di offrire misurazioni più precise dei parametri vitali.

Nello specifico, Huawei TruSense si distingue per la sua capacità di monitorare con precisione oltre 60 parametri di salute. Secondo le informazioni fornite dall’azienda, il sistema raggiunge un’accuratezza del 98% nella misurazione della frequenza cardiaca, mentre il margine di errore per la rilevazione dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) è inferiore al 2%. Questo rende TruSense una delle tecnologie più affidabili per il monitoraggio della salute disponibile sui dispositivi indossabili Huawei.

Oltre al Watch GT 5, potrebbe essere presentato anche il Watch D2, successore di Huawei Watch D. Anche questo nuovo smartwatch dovrebbe essere equipaggiato con TruSense, includendo funzioni avanzate come la misurazione della pressione sanguigna mediante il cinturino gonfiabile intercambiabile e l’analisi ECG.

Nei giorni precedenti all’evento, ci si aspetta che Huawei rilasci ulteriori dettagli sulle caratteristiche innovative dei suoi prossimi smartwatch e noi saremo pronti a condividerle con voi.