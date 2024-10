Nuovi Kindle ufficiali: c'è il primo modello a colori e quello super compatto

Amazon ha appena annunciato la nuova gamma di Kindle, i celeberrimi eBook reader del colosso dell’e-commerce. Sono in tutto 4 le novità (o 5, considerando la “Signature Edition” di Paperwhite): c’è il Paperwhite più veloce di sempre, Colorsoft – il primo modello a colori -, un nuovo modello compatto e il nuovo Scribe. Eccoli in dettaglio.

Amazon lancia i nuovi Kindle

Il modello più atteso è probabilmente il primo a colori. Colorsoft rende ancora più piacevole l’esperienza d’uso, offrendo la possibilità di consultare le copertina a colori, ma anche di vedere foto e immagini dei libri e non solo: è possibile evidenziare frasi, sempre sfruttando il colore.

Non manca una comoda luce LED, che contribuisce a rendere l’esperienza di lettura ancora più interessante. Pensato per durare a lungo senza preoccuparsi dell’autonomia energetica, con una sola ricarica wireless dura fino a 8 ore ed è resistente al contatto accidentale con l’acqua.

Il secondo interessante modello è il nuovo Kindle compatto, disponibile nella particolare colorazione Verde Matcha. Super compatto, e dal peso di appena 158 grammi, si tratta di un modello pensato per essere versatile e super portatile. Infatti, è possibile portarlo ovunque: è così piccolo che sta in palmo di mano!

Nonostante sia un modello base di gamma, non manca di avere caratteristiche decisamente interessanti. Il display di ottima qualità arriva a 300 PPI ed è privo di riflessi. Inoltre, la luce frontale ed è così potente da essere paragonabile, quando al massimo, a quella di Paperwhite. Eccellente l’autonomia energetica e anche la quantità di storage interno, che è di 16GB.

La terza novità riguarda Paperwhite, che adesso risulta il più potente e veloce di sempre e non solo. Migliorato anche il display, che ora è da ben 7″ e sfrutta un tansistor a film sottile di ossido, grazie al quale è in grado di offrire un rapporto di contrasto elevatissimo. A dispetto delle dimensioni del display, che sono più generose, risulta anche il modello più sottile in assoluto. Per finire, a stupire è anche l’autonomia energetica, che arriva fino a 3 mesi.

Nell’edizione standard, Paperwhite ha una memoria interna da 16GB ed è disponibile nelle colorazioni Nero, Rosa Lampone e Verde Giada. Inoltre, è prevista anche una variante “Signature Edition” con 32GB di spazio di archiviazione, luce frontale regolabile e possibilità di sfruttare la ricarica wireless. Questa edizione sarà disponibile in Verde Metalizzato, Nero Metallizzato e Rosa Metalizzato.

L’ultima novità della gamma, ma non per importanza, è Kindle Scribe. Molto più di un “semplice” eBook reader, si tratta di un vero e proprio taccuino digitale, perfetto per appunti e documenti. A bordo del nuovo modello, un display con bordi bianchi e superficie liscia: scrivere su questo schermo restituirà una sensazione molto simile a quando lo fai su carta, grazie anche alla Penna Premium e non solo. Infatti, se è necessario cancellare, puoi affidarti alla nuova gomma: è incredibilmente simile a quella di una matita.

Naturalmente, oltre a essere un taccuino digitale, mantiene tutti i vantaggi di un Kindle: è un eccellente eBook reader, che permette di vivere in modo ancora più intimo la lettura dei libri, permettendo di prendere appunti direttamente all’interno dello stesso.

Nuovi Kindle: prezzo e disponibilità in Italia

Di seguito, prezzo e disponibilità dei nuovi dispositivi:

I nuovi Kindle offrono la possibilità di accedere a 3 mesi di abbonamento a Kindle Unlimited.