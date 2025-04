Nuovi Apple Watch in arrivo con Apple Intelligence e watchOS ridisegnato?

Stando a un report del sito israeliano The Verifier, watchOS potrebbe somigliare in modo evidente a visionOS, seguendo il percorso che Apple dovrebbe mettere in atto anche per iOS 19 e macOS 16.

L’interfaccia utente dell’Apple Watch si preannuncia quindi più al passo con i tempi, grazie a sezioni trasparenti ed elementi fluttuanti: pulsanti, menu, icone e altri dettagli grafici verranno aggiornati.

Apple starebbe inoltre sperimentando diverse idee per la schermata Home. Tuttavia, il sito non fornisce una tempistica precisa, poiché queste modifiche sarebbero ancora in fase di sviluppo.

L’intelligenza artificiale potrebbe arrivare su Apple Watch Ultra

The Verifier aggiunge che la società starebbe lavorando per portare le funzioni di Apple Intelligence anche sulle TV e sul Watch Ultra. In particolare, l’Apple Watch Ultra potrebbe ricevere un chip esclusivo per supportare la suite di intelligenza artificiale, ma questa affermazione solleva diversi dubbi. Negli ultimi tempi, infatti, la multinazionale di Cupertino ha cercato di rendere disponibili queste funzionalità su un’ampia gamma di dispositivi, senza però limitarle ai modelli di fascia alta.

Secondo quanto riferito, il Watch Ultra sarà comunque il primo modello a integrare Apple Intelligence, con altre varianti che seguiranno “un anno dopo”. Tuttavia, c’è più di un motivo per mantenere la giusta cautela. Attualmente, gli smartwatch dispongono di soli 1 GB di RAM, mentre Apple Intelligence ne richiede almeno 8 GB di RAM. Questo rappresenta un ostacolo tecnico significativo. Inoltre, le presunte funzionalità includerebbero riassunti delle notifiche, la creazione di Genmoji e una “nuova Siri” in grado di comprendere il comportamento dell’utente, utilizzando dati come attività sportiva, tracciamento del sonno e della frequenza cardiaca.

Va però ricordato che The Verifier non gode di una grande affidabilità nel campo delle indiscrezioni. Lo scorso anno, ad esempio, aveva previsto un restyling di iOS 18 ispirato a visionOS, cosa che non si è mai verificata. Tra le altre previsioni errate, figurano il Touch ID per Apple Watch, una modalità per bambini su Apple TV, date di lancio sbagliate per un nuovo Apple Pencil e ipotesi infondate riguardo alla fine del supporto per alcuni dispositivi con versioni precedenti di iOS.