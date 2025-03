Apple è pronta a stravolgere il design di iOS 19: sarà irriconoscibile

Si parla sempre più insistentemente di un cambiamento grafico significativo di iOS da parte di Apple, che potrebbe rappresentare la più grande rivoluzione estetica dal lancio di iOS 7.

Secondo voci provenienti da varie fonti, il sistema operativo dell’iPhone potrebbe avvicinarsi allo stile di visionOS, che guida l’Apple Vision Pro. Queste modifiche dovrebbero debuttare con iOS 19, la cui beta potrebbe essere presentata a giugno, per poi arrivare al pubblico nel mese di settembre.

Con iOS 19 potrebbe cambiare tutto, almeno a livello grafico

Le prime indiscrezioni su un possibile restyling di iOS in stile visionOS sono emerse dal sito israeliano The Verifier, che inizialmente aveva indicato iOS 18 come veicolo di queste novità. Tuttavia, è probabile che i dettagli fossero corretti, ma non il tempismo. Per rafforzare questa teoria è intervenuto Jon Prosser, che all’inizio dell’anno ha anticipato una modifica dell’app Fotocamera in iOS 19, mostrando rendering con menu traslucidi ed elementi ispirati proprio a visionOS. Prosser ha ipotizzato che questi cambiamenti potrebbero estendersi anche alla Home Screen e ad altre sezioni. A confermare il tutto è arrivato Mark Gurman di Bloomberg, che in un recente report ha parlato di un’operazione volta a rendere più coerente ed uniforme l’intero ecosistema software di Apple.

Secondo Gurman, il restyling di iOS interesserà non solo l’aspetto visivo di icone, menu, app e pulsanti di sistema ma anche l’esperienza d’uso, semplificando la navigazione e il controllo dei dispositivi. L’ispirazione principale sarebbe, come detto, visionOS, sebbene non sia ancora chiaro se iOS 19 adotterà le icone circolari del visore AR di Apple, abbandonando l’attuale conformazione. Di sicuro, se le voci trovassero conferma, potremmo aspettarci un’interfaccia più minimalista e traslucida, con un’estetica che punta all’immediatezza ed alla coerenza grafica tra i diversi dispositivi.

Ricordiamo che iOS 19, insieme a iPadOS 19 e macOS 16 (quest’ultimo con nome in codice “Cheer”), sarà ufficialmente svelato da Apple durante il WWDC 2025, previsto per giugno.