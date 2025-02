Nuove notizie per il Digital Terrestre: una buona e l'altra no

Due novità sono arrivate sulla piattaforma digitale terrestre. Di queste due notizie una è buona, ma l’altra no. In un clima di continui aggiornamenti, il panorama radiotelevisivo italiano è in costante divenire. Questo a volte rende le cose piacevoli, altre volte invece un po’ difficili da mandare giù.

Ad esempio, in questi giorni abbiamo dovuto parlare di un Logical Channel Number che sul digitale terrestre sta trasmettendo due canali. Nel frattempo nuovi canali sono approdati sulla piattaforma, a beneficio di tutti gli utenti, sia a livello nazionale che a livello locale. Tanti buoni traguardi questi.

Adesso vediamo cosa sta succedendo, ancora una volta, sul MUX D-Free a livello nazionale sulla piattaforma DTT del digitale terrestre. Iniziamo con la buona notizia, poi concludiamo con quella brutta per tutti gli appassionati di qualità video.

Digitale terrestre: la buona notizia

Torniamo sul MUX D-Free del digitale terrestre. Nelle ultime ore abbiamo assistito a un aggiornamento di identificativo. Nello specifico, il canale BOM CHANNEL, disponibile al Logical Channel Number 68, ha modificato il suo logo.

Al momento è diventato completamente bianco e l’emittente ha inserito in un semicerchio, accanto al nome, il numero 68, riferito all’attuale posizione della numerazione LCN nazionale automatica. Puoi verificare tu stesso sintonizzandoti al canale LCN 68 del telecomando.

La brutta notizia

Purtroppo dalla piattaforma digitale terrestre arrivano anche brutte notizie. Infatti, in questo momento, il canale CUSANO CAMPUS 7, sintonizzabile al Logical Channel Number 234, ha smesso di trasmettere le programmazioni in HD.

Nello specifico, da qualche ora, l’emittente ora sta trasmettendo in definizione standard (SD). La risoluzione video delle immagini è di 720 x 576 pixel. Al momento non conosciamo i motivi di questa regressione nella qualità di trasmissione. Gli esperti credono sia una situazione temporanea che anticiperà un ulteriore successivo miglioramento.

MUX D-Free Digitale Terrestre aggiornato

Vediamo ora la lista aggiornata del MUX D-Free del digitale terrestre.