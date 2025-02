Digitale Terrestre nel caos: un LCN trasmette due canali

In questo momento la piattaforma digitale terrestre italiana sembra nel caos. Entrando nel MUX D-FREE (MUX 3D-FREE), all’LCN 132 vengono trasmessi due canali, ma non contemporaneamente.

Praticamente, l’emittente Lineagem, titolare del Logical Tecnical Number, come da elenco ufficiale dei multiplex nazionali, in alcuni orari sembra cedere lo spazio alle trasmissioni di Juwelo.

Questo canale “ospite” trasmette programmazioni di carattere prettamente commerciale dedicato al mondo dei gioielli e dell’oreficeria. Ancora non è chiaro il motivo per cui questo avviene. Potrebbe essere un accordo tra le due emittenti oppure un errore di trasmissione che deve essere corretto nel più breve tempo possibile.

Anche gli addetti ai lavori sono in dubbio sulle effettive motivazioni di questa novità. Quello che li lascia perplessi riguarda l’errato formato 4:3 della trasmissione. Nondimeno, questa situazione si è creata subito dopo l’aggiornamento della numerazione LCN nazionale del digitale terrestre. Che sia solo un caso?

Digitale Terrestre: come risolvere la situazione

Al momento non ci sono istruzioni su come risolvere la situazione, anche perché non sappiamo se quanto sta accadendo sull’LCN 132 sia voluto oppure no. Nel frattempo, se gli utenti ritengono che in queste ultime ore il segnale del digitale terrestre si sia indebolito o presenti alcune criticità, consigliamo di effettuare una ricerca automatica dei canali.

Grazie a questo processo, breve e completamente automatico, è possibile ritrovare la lista canali aggiornata alle ultime modifiche e frequenze. In questo modo è anche possibile ricevere tutti i canali del MUX D-FREE (MUX 3D-FREE) aggiornati: