Nuova VPN? Con l'offerta di NordVPN la scelta è facile (-73%)

NordVPN diventa sempre più conveniente e si conferma al vertice del settore delle VPN. Per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova VPN illimitata, infatti, c’è ora l’opportunità di attivare una nuova offerta davvero molto conveniente. Puntando sull’offerta in corso, infatti, è ora possibile accedere a NordVPN con un prezzo ridotto fino al 73%.

La promozione riguarda l’attivazione del piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di abbonamento con un costo ridotto a 3,09 euro al mese. L’offerta include anche 30 giorni di tempo per esercitare una garanzia di rimborso “soddisfatti o rimborsati”. Ci sono, inoltre, 6 mesi gratis da regalare a un amico.

Per attivare l’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile di seguito.

NordVPN: ecco perché è la VPN da scegliere oggi

Scegliere NordVPN come nuova VPN diventa sempre più conveniente. Il motivo è semplice: NordVPN è una delle migliori VPN in assoluto, per completezza del servizio e possibilità di sfruttare l’accesso senza limiti e con la massima protezione. Il servizio, infatti, garantisce la possibilità di sfruttare la crittografia del traffico dati oltre che una politica no log, che elimina qualsiasi forma di tracciamento.

La VPN si basa su una rete di oltre 5.000 server sparsi in tutto il mondo. Quest’elemento rappresenta uno dei punti di forza di NordVPN. Per gli utenti, infatti, è possibile accedere alla VPN e selezionare un server situato in un altro Paese, in modo da “spostare” il proprio IP e evitare blocchi geografici all’accesso a siti e servizi web. Con un solo account, inoltre, è possibile usare NordVPN da 10 dispositivi in contemporanea.

Con l’offerta in corso, NordVPN è attivabile con un prezzo scontato di 3,09 euro al mese. La promo è legata all’attivazione del piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. L’offerta prevede la fatturazione anticipata con possibilità di pagamento in 3 rate con PayPal.