Nuova sezione per Google Foto: racchiuderà aggiornamenti e attività recenti

È iniziata la distribuzione su Google Foto di una nuova sezione dedicata agli “Aggiornamenti”, che va di fatto a sostituire la precedente chiamata “Condivisione” e che offre un rapido accesso a tutte le attività che riguardato foto, album e ricordi condivisi, nonché aggiornamenti sulle conversazioni.

Google Foto, nuovo aggiornamento: cosa cambia

È possibile accedere al nuovo feed toccando la nuova icona a forma di campana che si trova accanto all’avatar del profilo: da qui, verrai reindirizzato a una nuova pagina, che elenca aggiornamenti di condivisione recenti, tra cui conversazioni e link condivisi, ma anche “Mi piace”, nuove aggiunte agli album, utenti che si uniscono ad album condivisi e molto altro.

La pagina che monitora le attività di condivisione è stata spostata, sempre nel feed “Aggiornamenti”, nel menù a tre pallini, insieme a “Conversazioni”. Qui è possibile gestire i link condivisi a foto e video che non si trovano in un album, ricordi e immagini condivise.

La distribuzione è già iniziata per tutti gli utenti Android; si tratta della versione 7.4. Quindi, è necessario aggiornare l’applicazione per poter visualizzare effettivamente la novità. Al momento non è disponibile su iOS, ma è probabile che Google la rilascerà in un futuro aggiornamento.