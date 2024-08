Nuova promo Trenitalia: vai ai concerti in treno e risparmi fino all'80%

L’autunno 2024 si preannuncia ricco di eventi musicali imperdibili in tutta Italia e Trenitalia ha pensato a tutti i fan che non vogliono perdere l’occasione di assistere ai concerti dei loro artisti preferiti. Grazie a una serie di offerte speciali, è possibile viaggiare comodamente sui treni Frecciarossa e Frecciargento con sconti che arrivano fino all’80% sul prezzo del biglietto. Che si tratti di rock, pop o musica classica, i concerti di questa stagione sono a portata di treno. Vediamo nel dettaglio le promozioni attive per alcuni degli eventi più attesi.

Sono otto gli spettacoli interessati dalla promozione Trenitalia: il festival MITO SettembreMusica, Jonas Brothers, David Gilmour, Robert Plant, Melanie Martinez, Alex Britti, Nick Cave & The Bad Seeds e Bryan Adams. Per tutti sono disponibili sconti sui biglietti del treno (e altre promozioni, come il 2×1) per raggiungere il luogo dell’evento, a patto di avere un biglietto valido intestato allo stesso titolare del viaggio da presentare al capotreno in caso di controllo.

FrecciaMUSIC, 2×1 e Speciale Eventi

Il festival internazionale MITO SettembreMusica torna a Torino dal 6 al 20 settembre: per chi sceglie di raggiungere la città con le Frecce, Trenitalia offre una promozione 2×1 sui biglietti d’ingresso ai concerti del festival.

Dopo una lunga attesa, i Jonas Brothers tornano in Italia con il loro tour mondiale FIVE ALBUMS. ONE NIGHT. L’appuntamento è per il 24 settembre al Forum di Milano: Trenitalia mette a disposizione la promozione “Speciale Eventi”, che consente di acquistare i biglietti del treno con sconti fino all’80% rispetto alla tariffa base. Per usufruire dell’offerta, basta selezionare “Speciale Eventi” durante l’acquisto e inserire il codice “BROTHERS”.

Un’altra promozione è FrecciaMUSIC che propone sconti fino all’80% e comprende diversi spettacoli: per attivarla, basta selezionare come destinazione la città in cui si terrà il concerto, scegliere l’opzione “FrecciaMUSIC” e inserire un codice al momento dell’acquisto, personalizzato in base all’evento. Per David Gilmour, che sarà in Italia per una serie di concerti al Circo Massimo di Roma tra il 27 settembre e il 3 ottobre, il codice da inserire è “GILMOUR”. Il mito del rock Robert Plant, insieme alla band Saving Grace, si esibirà in Italia con 11 concerti a ottobre: il codice, in questo caso, è “PLANT”.

Melanie Martinez si esibirà in due date previste per il 18 ottobre a Bologna e il 19 ottobre a Milano e per ottenere lo sconto basta inserire il codice “MARTINEZ”, mentre per chi parteciperà al concerto di Nick Cave & The Bad Seeds del 20 ottobre all’Unipol Forum di Milano dovrà inserire il codice “CAVE”. Infine, Bryan Adams farà tappa in Italia esibendosi a Bolzano il 6 novembre e a Milano il 9 novembre: basta utilizzare il codice “ADAMS” per approfittare dell’offerta.

Chi è diretto al concerto di Alex Britti, che chiuderà il suo tour con un grande concerto al Palazzo dello Sport di Roma il 18 ottobre, ed è titolare di CartaFRECCIA o X-GO può ricevere uno sconto del 20% sui biglietti d’ingresso al concerto acquistando i biglietti tramite TicketOne o nelle biglietterie.